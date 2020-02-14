Нил Уорнок отправится в Аргентину на похороны Салы

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок посетит похороны нападающего Эмилиано Салы в Аргентине в ближайшую субботу.

Напомним, Сала погиб в результате крушения самолета спустя два дня после своего трансфера из "Нанта за рекордные для "Кардиффа" 18 миллионов фунтов.



Тело Салы, в прошлую среду извлеченное из затонувшего самолета, будет репатриировано на родину в Аргентину в пятницу, а в субботу Эмилиано будет погребен.



Как сообщает BBC, "ласточки" отправят свою делегацию на это траурное мероприятие. Помимо Уорнока, 28-летнего футболиста проводит в последний путь и исполнительный директор "Кардиффа" Кен Чу.



Поездка Уорнока в аргентинский городок Прогресо провинции Санта-Фе стала возможна благодаря тому, что "Кардифф" досрочно вылетел из Кубка Англии и в ближайший уикенд не играет.