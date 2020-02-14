Нил Уорнок отправится в Аргентину на похороны Салы
Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок посетит похороны нападающего Эмилиано Салы в Аргентине в ближайшую субботу.
Напомним, Сала погиб в результате крушения самолета спустя два дня после своего трансфера из "Нанта за рекордные для "Кардиффа" 18 миллионов фунтов.
Тело Салы, в прошлую среду извлеченное из затонувшего самолета, будет репатриировано на родину в Аргентину в пятницу, а в субботу Эмилиано будет погребен.
Как сообщает BBC, "ласточки" отправят свою делегацию на это траурное мероприятие. Помимо Уорнока, 28-летнего футболиста проводит в последний путь и исполнительный директор "Кардиффа" Кен Чу.
Поездка Уорнока в аргентинский городок Прогресо провинции Санта-Фе стала возможна благодаря тому, что "Кардифф" досрочно вылетел из Кубка Англии и в ближайший уикенд не играет.
14.02.2019 17:00
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