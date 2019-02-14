Увольнение Моуриньо стоило "Юнайтед" почти 20 миллионов фунтов
"Манчестер Юнайтед" официально сообщил о том, что увольнение главного тренера Жозе Моуриньо и его помощников в декабре стоило клубу 19.6 миллионов фунтов.
Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, сегодня "красные дьяволы" опубликовали финансовый отчет за очередной квартал — с 1 октября по 31 декабря 2018.
Самое интересное в этом отчете — так называемые "исключительные расходы", которые понес клуб, когда 17 декабря решил уволить Моуриньо.
Вместе с Жозе "Олд Траффорд" также покинули тренер вратарей Сильвино Лоуро, скаут соперников Рикардо Формозиньо, тренеры по физической подготовке Стефано Рапетти и Карлос Лалин, аналитик Джованни Сера.
На расторжение контрактов со всеми этими специалистами "Юнайтед" потратил почти 20 млн. фунтов. Однако "дьяволы" с лихвой отобьют эти траты, если сменивший Моуриньо Оле Гуннар Сульшер финиширует в топ-4 Премьер-Лиги.
"Назначение Оле и Майка Фелана временно исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом произвело положительный эффект на весь клуб. Мы довольны продемонстрированными улучшениями", — сообщил исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд.
14.02.2019 16:00
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