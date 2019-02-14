Пулишич: "У "Челси" все наладится"
Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич уверен, что его будущий клуб "Челси" исправит свою ситуацию с игрой и результатами.
Оформив трансфер Пулишича в январе стоимостью 58 миллионов фунтов, "синие" позволили Кристиану доиграть сезон в "Боруссии", вместе с которой он потерпел поражение 3:0 от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов накануне вечером.
Естественно, 20-летний американец внимательно следит за тем, как лихорадит команду Маурицио Сарри в последние недели, однако Кристиан верит, что решение будет найдено.
"Мне тяжело об это говорить. Несколько своих последних матчей они завершили тяжелыми результатами, но я знаю, что у них все наладится".
"Они являются отличной командой с отличными игроками и хорошим тренером. Они разберутся в этой ситуации", — приводит слова Пулишича Sky Sports.
14.02.2019 14:20
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