Пулишич: "У "Челси" все наладится"

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич уверен, что его будущий клуб "Челси" исправит свою ситуацию с игрой и результатами.

Оформив трансфер Пулишича в январе стоимостью 58 миллионов фунтов, "синие" позволили Кристиану доиграть сезон в "Боруссии", вместе с которой он потерпел поражение 3:0 от "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов накануне вечером.



Естественно, 20-летний американец внимательно следит за тем, как лихорадит команду Маурицио Сарри в последние недели, однако Кристиан верит, что решение будет найдено.



"Мне тяжело об это говорить. Несколько своих последних матчей они завершили тяжелыми результатами, но я знаю, что у них все наладится".



"Они являются отличной командой с отличными игроками и хорошим тренером. Они разберутся в этой ситуации", — приводит слова Пулишича Sky Sports.