"Манчестер Сити" просматривал Дибалу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По информации Corriere dello Sport, Гвардиола является большим фанатом 25-летнего Дибалы, который в перспективе мог бы заменить лучшего бомбардира "горожан" и одновременно своего партнера по сборной Аргентины Серхио Агуэро.



В конце января Гвардиола даже отправил в Италию своего исполнительного директора Феррана Сориано со специальной миссией — воочию понаблюдать за Пауло. Босс "Сити" был замечен на матче Серии А между "Лацио" и "Ювентусом".



Теперь чемпионы Премьер-Лиги задумываются о том, чтобы сделать свое предложение о покупке Дибалы. Несмотря на определенный спад в последнее время, Пауло остается ключевой фигурой в Турине и имеет рассчитанный до 2022 года контракт, поэтому его трансфер оценивается в 100-120 миллионов евро (88-105 млн. фунтов).



Добавим, ранее итальянская пресса сватала Дибалу в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", предполагая, что Пауло не захочет оставаться в тени у Криштиану Роналду.