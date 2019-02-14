"Манчестер Сити" просматривал Дибалу

Пауло Дибала Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По информации Corriere dello Sport, Гвардиола является большим фанатом 25-летнего Дибалы, который в перспективе мог бы заменить лучшего бомбардира "горожан" и одновременно своего партнера по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

В конце января Гвардиола даже отправил в Италию своего исполнительного директора Феррана Сориано со специальной миссией — воочию понаблюдать за Пауло. Босс "Сити" был замечен на матче Серии А между "Лацио" и "Ювентусом".

Теперь чемпионы Премьер-Лиги задумываются о том, чтобы сделать свое предложение о покупке Дибалы. Несмотря на определенный спад в последнее время, Пауло остается ключевой фигурой в Турине и имеет рассчитанный до 2022 года контракт, поэтому его трансфер оценивается в 100-120 миллионов евро (88-105 млн. фунтов).

Добавим, ранее итальянская пресса сватала Дибалу в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", предполагая, что Пауло не захочет оставаться в тени у Криштиану Роналду.


Метки Дибала, Манчестер Сити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 12:00

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  1. jack-willsher 14.02.2019 12:55 # jack-willsher
    Дибала-Агуэро-Бернарду.

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  2. pistolero-lfc 14.02.2019 12:42 # pistolero-lfc
    Чет много слухов про него появилось. Неужто в Ливерпуль собрался

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  3. chr1s8rown 14.02.2019 12:40 # chr1s8rown
    Фирмино >димбала

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  4. girasimus 14.02.2019 12:39 # girasimus
    У Пепки заиграет, там даже Зинченко заиграл.

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  5. jack-willsher 14.02.2019 12:33 # jack-willsher
    забыл летом поздравить муму с подписанием дибалы)))

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  6. firmino9 14.02.2019 12:13 # firmino9
    Не хватающий пазл...

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