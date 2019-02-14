Педро: "Иногда играть в Саррибол бывает так сложно"

Вингер "Челси" Педро признал, что его команде бывает сложно всегда и против любого соперника играть в стиле, который исповедует главный тренер Маурицио Сарри.

В последние недели Сарри жестко критикуют как за ухудшившиеся результаты, так и за отсутствие тактической гибкости — итальянец совершенно не желает подстраиваться под соперников.



По словам Педро, команда одобряет тренерскую философию Сарри. "Синим" нравится играть в таком стиле, но иногда это бывает сложно.



"Вся команда поддерживает идеи Маурицио: прессинговать очень высоко, оставаться компактными, создавать моменты, хорошо и много контролировать мяч".



"Мы как команда способны играть таким образом. Но иногда это бывает так сложно. Это зависит от соперников. Например, "Манчестер Сити" был очень хорош, и прессинговать против них было сложно. А также играть между линиями и обороняться", — цитирует Педро Daily Mirror.