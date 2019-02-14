Анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Предлагаем вашему вниманию анонсы первых матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Челси".

БАТЭ — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция



"Арсенал" будет вторым соперником БАТЭ из Англии в этом розыгрыше Лиги Европы. На групповом этапе белорусская команда дважды уступила "Челси" (3:1 и 0:1), но все равно смогла финишировать в своем квартете сразу за "синими".



В данный момент "канониры" находятся всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги, однако жесточайшая конкуренция со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Челси" обязывает их самым серьезным образом настраиваться на Лигу Европы, победа в которой может оказаться их единственным шансом пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



- Единственный раз БАТЭ и "Арсенал" пересекались в еврокубках на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов, когда "канониры" выиграли оба матча с общим счетом 10:2.



- БАТЭ проиграл все три предыдущих домашних матча против английских команд в еврокубках.



- БАТЭ еще никогда не проходил дальше 1/16 финала Лиги Европы, вылетая с этой стадии от ПСЖ в сезоне 2010/11 и от "Фенербахче" в 2012/13.



- "Арсенал" остается одной из семи команд, еще не потерпевших ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Европы.



- "Арсенал" не пропустил ни одного гола в пяти последних матчах Лиги Европы.



- Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич является лучшим ассистентом этого розыгрыша Лиги Европы — шесть результативных передач на групповом этапе.



"Арсенал" отправился на этот выезд без Сократиса Папастатопулоса, Аарона Рэмси и Месута Озила, но Пьер-Эмерик Обамеянг уже поправился.



МАЛЬМЕ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Челси" отправился в Швецию, проиграв два последних выездных матча в Премьер-Лиге с общим счетом 10:0. Естественно, от Маурицио Сарри ожидают правильной реакции, потому что теперь каждый поединок может быть решающим для итальянского специалиста.



"Мальме" попал в Лигу Европы, финишировав третьим в своем чемпионате в прошлом сезоне и не сумев преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов. На групповом этапе шведы пропустил вперед "Генк", но превзошли "Бешикташ".



- Это будет первая встреча "Мальме" и "Челси" в еврокубках. "Мальме" проиграл четыре из пяти матчей против английских команд, одолев лишь "Ноттингем Форест" (2:1) в сезоне Кубка УЕФА 1995/96.



- "Челси" не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Европы. Также "синие" ни разу не уступили в четырех последних встречах со шведскими командами с учетом всех соревнований, включая два выезда по 0:0.



- На групповом этапе "Челси" совершил 3,943 паса — больше всех. "Мальме" — более чем в двое меньше (1,904).



- Нападающий "Челси" Оливье Жиру забил четыре гола в трех последних матчах Лиги Европы — больше, чем в восьми предыдущих.



- Все семь своих голов в этом розыгрыше Лиги Европы "Мальме" забил во вторых таймах.



- "Мальме" не проиграл ни одного из восьми последних домашних матчей в еврокубках, включая квалификационные.



"Челси" оставил дома Маркоса Алонсо и Рубена Лофтус-Чика. Первый получил передышку, а у второго вновь обострились проблемы со спиной. Игровые минуты надеется получить 18-летний Каллум Хадсон-Одои.