Санчес получил нелепую травму в матче с ПСЖ

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил нелепую травму в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ и теперь рискует не сыграть с "Челси" в Кубке Англии.

Напомним, Санчес вошел в игру с парижанами перед самым окончанием первого тайма, заменив получившего повреждение задней поверхности бедра Джесси Лингарда.

Разминаясь перед появлением на поле "Олд Траффорд", Алексис врезался в итальянского лайнсмена Фабиана Прети, повредив область своей ноги над коленом. После этого инцидента Санчес смог вступить в игру, но в перерыве был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Возможно, случившееся и стало причиной неважной игры 30-летнего чилийца во втором тайме. Самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги себя совершенно не проявил и не смог избавить "Юнайтед" от поражения со счетом 0:2.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь Алексис рискует пропустить матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник. Эта травма случилась в самое неподходящее время, ведь в лазарет, помимо Лингарда, угодил и Антони Мартиаль, а после выезда на "Стэмфорд Бридж", "красных дьяволов" ждет битва с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1841

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  1. manutd-20champ 14.02.2019 10:51 # manutd-20champ
    отряд не заметил потери бойца.
    и так бесполезен. аут летом за любые бабки без сожаления.

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  2. puhovik-vengera 14.02.2019 10:50 # puhovik-vengera
    Легенда мю

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  3. karomuslo 14.02.2019 10:34 # karomuslo
    Не велика потеря)))

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  4. selfish 14.02.2019 10:18 # selfish
    Днина

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  5. aliabiev 14.02.2019 10:12 # aliabiev
    ну и славно, дорогу молодежи

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  6. butch 14.02.2019 10:08 # butch
    Кеееек!

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  7. liverbro 14.02.2019 10:08 # liverbro
    Хахах!боже,он ещё безполезнее.мешок говна

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  8. avfc10 14.02.2019 10:06 # avfc10
    ну кроме как Кретином его тяжело назвать

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  9. blackdreamer 14.02.2019 10:03 # blackdreamer
    нормально так мешок развёл

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