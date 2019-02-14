Санчес получил нелепую травму в матче с ПСЖ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил нелепую травму в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ и теперь рискует не сыграть с "Челси" в Кубке Англии.

Напомним, Санчес вошел в игру с парижанами перед самым окончанием первого тайма, заменив получившего повреждение задней поверхности бедра Джесси Лингарда.



Разминаясь перед появлением на поле "Олд Траффорд", Алексис врезался в итальянского лайнсмена Фабиана Прети, повредив область своей ноги над коленом. После этого инцидента Санчес смог вступить в игру, но в перерыве был вынужден обратиться за медицинской помощью.



Возможно, случившееся и стало причиной неважной игры 30-летнего чилийца во втором тайме. Самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги себя совершенно не проявил и не смог избавить "Юнайтед" от поражения со счетом 0:2.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь Алексис рискует пропустить матч 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" в понедельник. Эта травма случилась в самое неподходящее время, ведь в лазарет, помимо Лингарда, угодил и Антони Мартиаль, а после выезда на "Стэмфорд Бридж", "красных дьяволов" ждет битва с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.