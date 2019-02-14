Почеттино: "Люди недооценивают "Тоттенхэм"

После разгромной победы над дортмундской "Боруссией" рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что люди недооценивают его команду.

В своем 22-м матче за 81 последний день "шпоры" убедительно переиграли лидера Бундеслиги со счетом 3:0 и оказались одной ногой в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



После этой победы, одержанной без двух ключевых игроков, Почеттино с восхищением высказался о своей команде и о ее умении преодолевать трудности.



"Это хорошая победа, потому что что наши болельщики хотят видеть не только, как "Тоттенхэм" побеждает, но и как делает это в стиле команды мечты вроде "Барселоны" с Кройфом или "Милана" с Арриго Сакки".



"Это очень хорошо, и мы очень гордимся, когда люди ожидают этого он нас, но иногда люди недооценивают нас".



"Мы играем гораздо лучше, чем иногда об этом говорят люди, однако мы не можем бороться с предвзятостью людей. Я счастлив игрой, особенно при наших обстоятельствах".



"Много всяких вещей произошло, но команда сражается, добивается результатов, и я так этим горжусь. Мои игроки — герои, как бы все ни закончилось, и они заслуживают большой похвалы. То, что они делают в этом сезоне, удивительно", — цитирует Почеттино Sky Sports.