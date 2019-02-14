Смоллинг: "Юнайтед" поборется за титул в следующем сезоне"

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг выразил уверенность, что в следующем сезоне его команда будет готова сражаться за титул Премьер-Лиги.

Выдав потрясающую серию после назначения Оле Гуннара Сульшера, "красные дьяволы" взлетели на четвертую строчку в Премьер-Лиге, но едва ли смогут подняться выше — "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" ушли слишком далеко вперед.

Тем не менее, 29-летний Смоллинг считает, что его команда встала на правильный курс и в следующем сезоне будет иметь реальные шансы на свой первый с 2013 года титул.

"Такие вещи требуют времени, но за последние пару месяцев мы значительно эволюционировали. Мы отправимся в Париж и выложимся без остатка, потому что в этом противостоянии еще ничего не решено, а в следующем сезоне, думаю, мы будем сражаться за победу в Премьер-Лиге".

"Надеюсь с теми изменениями, которые с нами произошли, мы сможем завершить этот сезон с трофеем и попасть в топ-4, однако просто попадать в Лигу Чемпионов каждый год — это не то, к чему мы стремимся".

"Надеюсь, если мы сможем продолжать играть, как мы играем, и продолжим прогрессировать, тогда, после хорошего предсезонного периода, мы сможем побороться за высшие награды", — цитирует Смоллинга Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. valiverpool 14.02.2019 09:25 # valiverpool
    ты поборешься за киску твоей подруги со мной, дура ты безтолковая...и прое...шь, как твоя помойка, как и рядом ещё есть пи4444орасы, и в лондоне, и в мадриде, и в кейптауне, короче в пи..джу, всех гомосеков с праздником

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  2. mcfc-fantactic 14.02.2019 09:14 # mcfc-fantactic
    Че себе позволяет, этот овощной пид,ар?

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  3. januzaj00 14.02.2019 08:55 # januzaj00
    Иди нахуй

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  4. electric 14.02.2019 08:36 # electric
    Ишь ты! Как овощ заговорил!

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  5. rak-na-gore 14.02.2019 08:12 # rak-na-gore
    Поздравляю, брюква

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  6. chebrec 14.02.2019 08:01 # chebrec
    Почеттино оформлять и вперед

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