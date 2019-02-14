Смоллинг: "Юнайтед" поборется за титул в следующем сезоне"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг выразил уверенность, что в следующем сезоне его команда будет готова сражаться за титул Премьер-Лиги.

Выдав потрясающую серию после назначения Оле Гуннара Сульшера, "красные дьяволы" взлетели на четвертую строчку в Премьер-Лиге, но едва ли смогут подняться выше — "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" ушли слишком далеко вперед.



Тем не менее, 29-летний Смоллинг считает, что его команда встала на правильный курс и в следующем сезоне будет иметь реальные шансы на свой первый с 2013 года титул.



"Такие вещи требуют времени, но за последние пару месяцев мы значительно эволюционировали. Мы отправимся в Париж и выложимся без остатка, потому что в этом противостоянии еще ничего не решено, а в следующем сезоне, думаю, мы будем сражаться за победу в Премьер-Лиге".



"Надеюсь с теми изменениями, которые с нами произошли, мы сможем завершить этот сезон с трофеем и попасть в топ-4, однако просто попадать в Лигу Чемпионов каждый год — это не то, к чему мы стремимся".



"Надеюсь, если мы сможем продолжать играть, как мы играем, и продолжим прогрессировать, тогда, после хорошего предсезонного периода, мы сможем побороться за высшие награды", — цитирует Смоллинга Sky Sports.