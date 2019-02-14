Сарри провел кризисные переговоры с игроками "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что после унизительного поражения от "Манчестер Сити" провел кризисные переговоры со своими игроками.

В прошлый уикенд "синие" потерпели свое крупнейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге, проиграв действующему чемпиону со счетом 6:0.



В преддверии матча Лиги Европы против "Мальме" Сарри рассказал, что целый час беседовал с игроками, пытаясь докопаться до корня проблем. Теперь Маурицио ждет реакции от своей команды.



"Конечно, нам было не так уж легко. Но, думаю, после такого матча это нормально. Мы разговаривали все вместе в течение часа на следующий день после матча. Думаю, всегда лучше реагировать через свою работу, через игру на поле".



"Когда ты проиграл 6:0, непросто выходить на поле уже в четверг, но мы должны сыграть и должны сыграть хорошо. Мы хотим победить. На мой взгляд, проблема последнего матча была не в мотивации. Мы не смогли отреагировать на первые же сложности, с которыми столкнулись, но в первые четыре-пять минут мы были хороши".



"Пропустив первый гол, мы не смогли отреагировать. Поэтому проблема в другом. Это всегда проблема с настроем, ментальная проблема, поэтому нам нужно найти решение", — цитирует Сарри The Telegraph.



Также Маурицио взял свои слова назад по поводу того, что он еще никогда не разговаривал с владельцем клуба Романом Абрамовичем.



"На этой неделе — нет, и не в последние три недели. Думаю, это зависит от владельца. Я никогда не говорил "никогда". То интервью было на итальянском, а по-итальянски я говорю лучше вас".



"Я бы хотел поговорить с кем-нибудь в клубе, не обязательно с владельцем. Обычно я говорю с Мариной (Грановской), и для меня этого достаточно", — добавил Сарри.