Сарри провел кризисные переговоры с игроками "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что после унизительного поражения от "Манчестер Сити" провел кризисные переговоры со своими игроками.
В прошлый уикенд "синие" потерпели свое крупнейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге, проиграв действующему чемпиону со счетом 6:0.
В преддверии матча Лиги Европы против "Мальме" Сарри рассказал, что целый час беседовал с игроками, пытаясь докопаться до корня проблем. Теперь Маурицио ждет реакции от своей команды.
"Конечно, нам было не так уж легко. Но, думаю, после такого матча это нормально. Мы разговаривали все вместе в течение часа на следующий день после матча. Думаю, всегда лучше реагировать через свою работу, через игру на поле".
"Когда ты проиграл 6:0, непросто выходить на поле уже в четверг, но мы должны сыграть и должны сыграть хорошо. Мы хотим победить. На мой взгляд, проблема последнего матча была не в мотивации. Мы не смогли отреагировать на первые же сложности, с которыми столкнулись, но в первые четыре-пять минут мы были хороши".
"Пропустив первый гол, мы не смогли отреагировать. Поэтому проблема в другом. Это всегда проблема с настроем, ментальная проблема, поэтому нам нужно найти решение", — цитирует Сарри The Telegraph.
Также Маурицио взял свои слова назад по поводу того, что он еще никогда не разговаривал с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
"На этой неделе — нет, и не в последние три недели. Думаю, это зависит от владельца. Я никогда не говорил "никогда". То интервью было на итальянском, а по-итальянски я говорю лучше вас".
"Я бы хотел поговорить с кем-нибудь в клубе, не обязательно с владельцем. Обычно я говорю с Мариной (Грановской), и для меня этого достаточно", — добавил Сарри.
14.02.2019 07:00
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ебанат блять какая ментальная проблема ты смотри олень что твои фланговые дефы творят
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У Сарри еще все козыри на руках: КА, КЛ, ЛЕ.
Возьмет хоть 1 трофей и могут оставить до января.
Другое дело Вилли и Луиз: у этих друзей-бразилов ресторан в Лондоне и по слухам с англ.форумов оч неплохой. Поэтому Луизу кровь из носу надо оставаться в Лондоне, тем более, что семья Вилли любит столицу.
Далее, после этих поражений, старик Луиз первый кандидат на вылет летом, тем более Сарри уже хотел с собой привести защитников из Италии. Азар уходит, Фабра уже нет, кто еще поможет бедному Давиду слить тренера?!
Луиз хорош до сих пор при игре в 3 защитника, при игре в 4 - он не защитник, уже не тянет. Это понимал Конте, это понимал Моур.
А Сарри со своим атакующим футболом пока видит в Луизе только парня, который может дать пас и атакует.
В купе с Алонсо, который тоже не сильно защитник, защита Челси = защите Арсенала.
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Я люблю тебя Марина
Всё сильней день ото дня
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После каждого проигрыша переговоры а толку нет
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