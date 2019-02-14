Венгер пытался купить Санчо в "Арсенал"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пытался купить вингера Джейдона Санчо, когда тот уходил из "Манчестер Сити".

Летом 2017, отчаявшись получить свой шанс в "Сити", Санчо отправился в дортмундскую "Боруссию", где стремительно превратился в большую звезду и в этом сезоне может стать первым со времен Оуэна Харгривза англичанином, который выиграет Бундеслигу.



Обсуждаю игру 18-летнего Санчо за "Боруссию" в матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма", Венгер признался, что в то время, полтора года назад, у Джейдона был вариант с переходом в "Арсенал".



"Я хотел забрать его из "Манчестер Сити", потому что там он не играл матчей. Я пытался заполучить его, пользуясь тем, что он родом из Лондона. Я хотел видеть его в "Арсенале".



"Он один из лучших игроков своего поколения. Он может идти в дриблинг, он обладает правильным высокомерием. В нем есть то, что должно быть в больших игроках. Называйте это высокомерием, уверенностью, самоуверенностью — у него это есть", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.