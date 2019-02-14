"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию"

"Тоттенхэм" мастерски разобрался с лидирующей в Бундеслиге дортмундской "Боруссией", отпраздновав победу со счетом 3:0 и одной ногой шагнув в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

По сравнению с воскресной победой 3:1 над "Лестером" в старте у "шпор" вышли Тоби Алдервейрелд, Серж Орье, Хуан Фойт и Лукас Моура.



Первыми свое слово в матче сказал хозяева. На седьмой минуте Давинсон Санчес головой вернул мяч в штрафную, а Моура технично обработал снаряд и тут же пробил — в сантиметрах от штанги!



"Боруссия" ответила на 15-й минуте, когда Фойт поддался прессингу на дальней краю своей штрафной, и после перехвата Кристиан Пулишич получил возможность пробить с острого угла — Уго Льорис ногами отразил мяч.



Вскоре гости еще раз проверили Льориса, да и в целом чувствовали себя довольно комфортно — "Тоттенхэм" их особо не напрягал, не считая прострела Сон Хен Мина, остановленного ногой голкипера.



Свой лучший момент в первом тайме дортмундцы создали на 45-й минуте, когда Джейдон Санчо навесил к дальней штанге, а Дан-Аксель Загаду пробил головой с рикошетом от Хойта. Быть бы голу, но на линии ворот блестяще сыграл Льорис.



Едва начался второй тайм, как счет был открыт. Ян Вертонген, игравший в этом матче левого защитника, выполнил классную подачу со своего фланга за спину защитнику, а Сон в касание переправил ногой мяч в ворота — 1:0.



После пропущенного гола игра "Боруссии" развалилась, а "шпоры" принялись оказывать давление, рассчитывая воспользоваться дрожью соперника.



В итоге хозяева добились своего. На 83-й минуте Орье выполнил наброс на линию вратарской, а подключившийся в атаку Вертонген пробил ногой по летящему мячу — 2:0.



Спустя три минуты счет и вовсе стал разгромным. Едва вышедший на замену Фернандо Льоренте пробил головой с отскоком от газона после подачи Кристианом Эриксеном углового — 3:0.



"Тоттенхэм" достаточно средне провел первый тайм, играя чересчур уважительно по отношению к "Боруссии". Однако после перерыва "шпоры" добавили и без особых проблем уложили лучшую команду Бундеслиги на лопатки.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 3:0 (0:0)



Голы: Сон 46, Вертонген 83, Льоренте 86.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Уинкс, Сиссоко (Ваньяма 90), Эриксен, Моура (Льоренте 84), Сон (Ламела 90).



"Боруссия Дортмунд": Бюрки, Хакими, Топрак, Диалло, Загаду (Шмельцер 77), Дилэйни, Витсель, Санчо (Герреро 88), Дауд, Пулишич (Бруун Ларсен 88), Гетце.



Предупреждения: Орье — Дилэйни.