Инс: "Игра Санчеса — это позор и посмешище"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс назвал "позором" и "посмешищем" игру нападающего Алексиса Санчеса в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В концовке первого тайма матча против парижан "красные дьяволы" потеряли с травмами Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, вместо которых в игру вступили Хуан Мата и как раз Санчес.



За отведенные 45 минут Алексис совершенно себя не проявил и не смог избавить "Юнайтед" от поражения со счетом 0:2. По мнению Инса, проблема с тем, что 30-летний чилиец совершенно не оправдывает ожиданий, требует решения со стороны руководства клуба.



"То, как Алексис Санчес играет в данный момент – это не что иное, как позор. Его игра — это посмешище, учитывая уровень его зарплаты. Я бы не возмущался по поводу его высокой зарплаты, если бы он отрабатывал ее, но за такого рода деньги ты ожидаешь получить нечто большее".



"Болельщики заслуживают большего, Оле заслуживает большего, остальная команда — тоже. Может быть, он затаил обиду, потому что не попадает в стартовый состав, но это не сюрприз. Он выглядел безнадежно, во всех отношениях".



"На "Олд Траффорд" должны принять решение относительно него, потому что из этого сотрудничества ничего не получается".



"Но здесь возникает дилемма. Продолжая увольнять тренеров, ты остаешься с игроками, которых пригласил бывший босс и от которых невозможно избавиться. Поэтому ты должен постараться сделать так, чтобы они заиграли в твоей команде".



"Он в миллионах миль от своей лучшей игры, он выглядит совершенно другим игроком, нежели в свои лучшие времена", — сообщил Инс в эфире BT Sport.