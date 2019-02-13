Чех: "Победа в Лиге Европы — идеальный сценарий для завершения моей карьеры"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что победа в Лиге Европы стала бы "идеальным сценарием" для завершения им игровой карьеры.

Напомним, в прошлом месяце 36-летний Чех официально объявил, что по окончании этого сезона повесит свои перчатки на гвоздь.

Этот сезон Петр начинал в качестве первого номера "канониров", но затем получил травму, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что место на последнем рубеже прочно застолбил за собой летний новичок команды Бернд Лено.

Теперь Чех вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах, включая Лигу Европы, где в четверг вечером "Арсеналу" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала против БАТЭ. Петру очень бы хотелось снова завоевать этот трофей, который он уже брал в 2013 году с "Челси".

"Конечно, победа в Лиге Европы стала бы идеальным сценарием для завершения моей карьеры. Мы готовимся каждый день к каждому соревнованию и постараемся достичь этой цели".

"Мы стараемся выигрывать каждый свой матч и продвигаться вперед шаг за шагом. Нашему клубу важно постараться продвинуться как можно дальше. У меня связаны отличные воспоминания с победой в Лиге Европы, а также важно помнить, что завоевание этого трофея открывает дорогу в Лигу Чемпионов. Мы еще многого можем достичь в этом сезоне", — цитирует Чеха The Telegraph.


Метки Арсенал, Чех

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 13.02.2019 22:57 # lfcynwa
    значит завершение карьеры будет неидеальным
    но удачи

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  2. novocaine 13.02.2019 22:10 # novocaine
    удачи в ЛЕ

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  3. manutd-20champ 13.02.2019 22:10 # manutd-20champ
    а как же её выиграть?

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  4. mancunia-planet 13.02.2019 22:06 # mancunia-planet
    удачи

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