Чех: "Победа в Лиге Европы — идеальный сценарий для завершения моей карьеры"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что победа в Лиге Европы стала бы "идеальным сценарием" для завершения им игровой карьеры.

Напомним, в прошлом месяце 36-летний Чех официально объявил, что по окончании этого сезона повесит свои перчатки на гвоздь.



Этот сезон Петр начинал в качестве первого номера "канониров", но затем получил травму, а когда вернулся в строй, то обнаружил, что место на последнем рубеже прочно застолбил за собой летний новичок команды Бернд Лено.



Теперь Чех вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах, включая Лигу Европы, где в четверг вечером "Арсеналу" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала против БАТЭ. Петру очень бы хотелось снова завоевать этот трофей, который он уже брал в 2013 году с "Челси".



"Конечно, победа в Лиге Европы стала бы идеальным сценарием для завершения моей карьеры. Мы готовимся каждый день к каждому соревнованию и постараемся достичь этой цели".



"Мы стараемся выигрывать каждый свой матч и продвигаться вперед шаг за шагом. Нашему клубу важно постараться продвинуться как можно дальше. У меня связаны отличные воспоминания с победой в Лиге Европы, а также важно помнить, что завоевание этого трофея открывает дорогу в Лигу Чемпионов. Мы еще многого можем достичь в этом сезоне", — цитирует Чеха The Telegraph.