FA предъявила обвинения Клоппу за критику судейства в матче с "Вест Хэмом"

Юрген Клопп Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 4 февраля.

Напомним, Клопп был очень недоволен работой Кевина Френда в том ничейном матче (1:1), намекнув, что после перерыва рефери подсуживал "молотобойцам", в ворота которых в первом тайме он засчитал гол Садио Мане из офсайда.

"Мы имели хорошие моменты, играли через фланги и забили гол, который, как мне теперь сказали, был забит из офсайда. Это немного объясняет второй тайм, потому что, думаю, в перерыве рефери узнал о своей ошибке".

"Он совершенно точно узнал об этом в перерыве, и затем вы увидели кучу странных ситуаций. Это были не определяющие моменты, но просто нарушающие ритм игры моменты. Естественно, нам это не помогло", — говорил тогда Клопп.

Своими публичными заявлениями Юрген поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является прямым нарушением правил. Теперь немецкому специалисту надлежит предоставить свой ответ Ассоциации до вечера 18 февраля.


Метки FA, Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 21:15

Количество просмотров Просмотров: 764

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 13.02.2019 22:59 # chr1s8rown
    Заказ пепа или сафа.

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  2. vals1702 13.02.2019 22:40 # vals1702
    снова топят ЛФК. Проделки сэра или шейхов ?

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  3. manutd-20champ 13.02.2019 22:08 # manutd-20champ
    ротировать не впервой

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  4. skychnie-oboi 13.02.2019 21:58 # skychnie-oboi
    Тут все понятно - происки МС.

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  5. pistolero-lfc 13.02.2019 21:53 # pistolero-lfc
    С каждым годом ебанутая ФА все чаще и чаще стала предъявлять претензии к тренерам и игрокам.
    А значит мешки ебаные всех купили давным давно

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  6. lfc-in-my-heart 13.02.2019 21:49 # lfc-in-my-heart
    Красноносый тоже частенько разносил судий и не боялся этого. Так что Браво, Клопп-топ! ЮНВА

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  7. only--liverpool 13.02.2019 21:47 # only--liverpool
    куда лезешь дебил... тренеруй и веди к чемпионству... ныть будут другие

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  8. jesus33 13.02.2019 21:46 # jesus33
    На бутылку сажают наскомого опять.

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  9. dark-knight 13.02.2019 21:41 # dark-knight
    А что клопп с фа ещё не договорился?

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  10. reams 13.02.2019 21:39 # reams
    ничего страшного, наротирует вновь и отделается только легким испугом

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  11. serjik0395 13.02.2019 21:28 # serjik0395
    Главное титул!!!!

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