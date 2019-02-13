FA предъявила обвинения Клоппу за критику судейства в матче с "Вест Хэмом"
Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 4 февраля.
Напомним, Клопп был очень недоволен работой Кевина Френда в том ничейном матче (1:1), намекнув, что после перерыва рефери подсуживал "молотобойцам", в ворота которых в первом тайме он засчитал гол Садио Мане из офсайда.
"Мы имели хорошие моменты, играли через фланги и забили гол, который, как мне теперь сказали, был забит из офсайда. Это немного объясняет второй тайм, потому что, думаю, в перерыве рефери узнал о своей ошибке".
"Он совершенно точно узнал об этом в перерыве, и затем вы увидели кучу странных ситуаций. Это были не определяющие моменты, но просто нарушающие ритм игры моменты. Естественно, нам это не помогло", — говорил тогда Клопп.
Своими публичными заявлениями Юрген поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является прямым нарушением правил. Теперь немецкому специалисту надлежит предоставить свой ответ Ассоциации до вечера 18 февраля.
13.02.2019 21:15
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Заказ пепа или сафа.
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снова топят ЛФК. Проделки сэра или шейхов ?
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ротировать не впервой
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Тут все понятно - происки МС.
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С каждым годом ебанутая ФА все чаще и чаще стала предъявлять претензии к тренерам и игрокам.
А значит мешки ебаные всех купили давным давно
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Красноносый тоже частенько разносил судий и не боялся этого. Так что Браво, Клопп-топ! ЮНВА
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куда лезешь дебил... тренеруй и веди к чемпионству... ныть будут другие
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На бутылку сажают наскомого опять.
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А что клопп с фа ещё не договорился?
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ничего страшного, наротирует вновь и отделается только легким испугом
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Главное титул!!!!
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