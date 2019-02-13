FA предъявила обвинения Клоппу за критику судейства в матче с "Вест Хэмом"

Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу были предъявлены обвинения после его комментариев насчет судейства в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 4 февраля.

Напомним, Клопп был очень недоволен работой Кевина Френда в том ничейном матче (1:1), намекнув, что после перерыва рефери подсуживал "молотобойцам", в ворота которых в первом тайме он засчитал гол Садио Мане из офсайда.



"Мы имели хорошие моменты, играли через фланги и забили гол, который, как мне теперь сказали, был забит из офсайда. Это немного объясняет второй тайм, потому что, думаю, в перерыве рефери узнал о своей ошибке".



"Он совершенно точно узнал об этом в перерыве, и затем вы увидели кучу странных ситуаций. Это были не определяющие моменты, но просто нарушающие ритм игры моменты. Естественно, нам это не помогло", — говорил тогда Клопп.



Своими публичными заявлениями Юрген поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является прямым нарушением правил. Теперь немецкому специалисту надлежит предоставить свой ответ Ассоциации до вечера 18 февраля.