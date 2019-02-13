"Арсенал" отправился в Борисов без Рэмси и Озила

Аарон Рэмси и Месут Озил "Арсенал" отправился в Борисов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ без своих звездных полузащитников Аарона Рэмси и Месута Озила.

Напомним, на текущей неделе было официально объявлено, что Рэмси заключил предварительный контракт с "Ювентусом", где он станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории — 400 тысяч фунтов в неделю.

В это же время не сходил с заголовков газет и Озил. По информации The Telegraph, "Арсенал" готов избавиться от зарабатывающего 350 тыс. фунтов в неделю Месута и уже активно подыскивает покупателя на 30-летнего немца.

Так или иначе, в остатке сезона Рэмси и Озилу придется сосредоточиться на выступлении за команду Унаи Эмери, но в четверг вечером Аарон и Месут за "канониров" не сыграют.

"Мы приехали сюда с игроками, которые в порядке, чтобы сыграть. Что касается отсутствующих, то Рэмси не тренировался с нами последние дни, Сократис (Папастатопулос) уже тренируется, но этого недостаточно, как и в случае с Месутом".

"Обамеянг приступил к занятиям в понедельник, поэтому я думаю, он в порядке для этого матча", — цитирует Эмери Daily Mail.


Метки Арсенал, Лига Европы, Озил, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 728

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 13.02.2019 22:05 # aliluya-nn
    Если в АПЛ на матчи Озила не ставит в ЛЕ уж мог бы дать поиграть парню...

    (ответить)

  2. dark-knight 13.02.2019 21:42 # dark-knight
    Озил доит арсенал аки корову

    (ответить)

  3. mancunia-planet 13.02.2019 21:17 # mancunia-planet
    лёгкая победа пушек

    (ответить)

  4. ben-arfa 13.02.2019 21:04 # ben-arfa
    Эмери аут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: