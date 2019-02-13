"Арсенал" отправился в Борисов без Рэмси и Озила

"Арсенал" отправился в Борисов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ без своих звездных полузащитников Аарона Рэмси и Месута Озила.

Напомним, на текущей неделе было официально объявлено, что Рэмси заключил предварительный контракт с "Ювентусом", где он станет самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории — 400 тысяч фунтов в неделю.



В это же время не сходил с заголовков газет и Озил. По информации The Telegraph, "Арсенал" готов избавиться от зарабатывающего 350 тыс. фунтов в неделю Месута и уже активно подыскивает покупателя на 30-летнего немца.



Так или иначе, в остатке сезона Рэмси и Озилу придется сосредоточиться на выступлении за команду Унаи Эмери, но в четверг вечером Аарон и Месут за "канониров" не сыграют.



"Мы приехали сюда с игроками, которые в порядке, чтобы сыграть. Что касается отсутствующих, то Рэмси не тренировался с нами последние дни, Сократис (Папастатопулос) уже тренируется, но этого недостаточно, как и в случае с Месутом".



"Обамеянг приступил к занятиям в понедельник, поэтому я думаю, он в порядке для этого матча", — цитирует Эмери Daily Mail.