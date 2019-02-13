Деклан Райс выбрал сборную Англии

Талантливый полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс принял решение связать свою карьеру со сборной Англии, а не Ирландии.

К своим 20 годам Райс успел трижды сыграть за сборную Ирландии — страны, откуда родом его бабушка и дедушка. Однако каждый из трех этих матчей носил статус товарищеского.



Последние месяцы Футбольные Ассоциации Англии и Ирландии вели настоящую войну за игрока, которому прочат звездное будущее. Сам же Райс взял время на размышления, о чем объявил в августе.



И вот сегодня Деклан официально сообщл, что отныне разрывает отношения со сборной Ирландии и будет претендовать на вызов в команду Гарета Саутгейта.



"Я считаю свою национальность смешанной. Я одинаково уважаю Англию и Ирландию, а потому выбор национальной команды не был для меня очевидным и простым решением".



"В конце концов это личное решение я принял своим сердцем и своей головой, исходя из того, как будет лучше для моего будущего".



"Также я бы хотел отметить, что запрос на смену принадлежности к национальной команде не означает, что мне гарантирован вызов в сборную Англии", — сообщил Райс в своем заявлении.



"Сегодня Деклан позвонил мне и сказал, что решил попытаться заиграть в сборной Англии. Удачи ему", — сообщил главный тренер ирландцев Мик Маккарти.



Добавим, Райс представлял Ирландию на различных возрастных уровнях, начиная с U-16. За свой клуб Деклан сыграл 59 матчей, в этом сезоне раскрывшись в качестве полузащитника оборонительного плана.