Деклан Райс выбрал сборную Англии

Деклан Райс Талантливый полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс принял решение связать свою карьеру со сборной Англии, а не Ирландии.

К своим 20 годам Райс успел трижды сыграть за сборную Ирландии — страны, откуда родом его бабушка и дедушка. Однако каждый из трех этих матчей носил статус товарищеского.

Последние месяцы Футбольные Ассоциации Англии и Ирландии вели настоящую войну за игрока, которому прочат звездное будущее. Сам же Райс взял время на размышления, о чем объявил в августе.

И вот сегодня Деклан официально сообщл, что отныне разрывает отношения со сборной Ирландии и будет претендовать на вызов в команду Гарета Саутгейта.

"Я считаю свою национальность смешанной. Я одинаково уважаю Англию и Ирландию, а потому выбор национальной команды не был для меня очевидным и простым решением".

"В конце концов это личное решение я принял своим сердцем и своей головой, исходя из того, как будет лучше для моего будущего".

"Также я бы хотел отметить, что запрос на смену принадлежности к национальной команде не означает, что мне гарантирован вызов в сборную Англии", — сообщил Райс в своем заявлении.

"Сегодня Деклан позвонил мне и сказал, что решил попытаться заиграть в сборной Англии. Удачи ему", — сообщил главный тренер ирландцев Мик Маккарти.

Добавим, Райс представлял Ирландию на различных возрастных уровнях, начиная с U-16. За свой клуб Деклан сыграл 59 матчей, в этом сезоне раскрывшись в качестве полузащитника оборонительного плана.


Метки Вест Хэм, Райс, сборная Англии, сборная Ирландии

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 13.02.2019 22:17 # manutd-20champ
    можно инициировать как предательство.
    корни то чисто ирландские, за Ирландию божил бы.
    а так "Решил попытаться заиграть в сборной Англии. Удачи ему", — сообщил главный тренер ирландцев Мик Маккарти.

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  2. monsieurgood 13.02.2019 20:18 # monsieurgood
    променял гордость на веселящий газ со стерлингом

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