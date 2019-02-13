УЕФА предъявил обвинения "Юнайтед" и ПСЖ

УЕФА предъявил обвинения "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ по поводу беспорядков во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером.

Претензии УЕФА к хозяевам "Олд Траффорд" касаются блокировки болельщиками проходов на стадионе и посторонних предметов, что были брошены с трибун. Например, экс-вингер "Юнайтед" Анхель Ди Мария едва не получил пивной бутылкой по голове, демонстративно подняв объект и сделав вид, что пьет.



Не были ангелами в этот вечер и фанаты гостевой команды. Поклонники ПСЖ жгли фейерверки, тоже бросались посторонними предметами, участвовали в беспорядках и повредили имущество стадиона. В первом тайме с трибуны парижан был брошен некий объект в защитника "Юнайтед" Люка Шоу, сообщает The Guardian.



УЕФА обещает вынести вердикт по этому дисциплинарному делу 28 февраля — за неделю до ответного матча, в котором "красные дьяволы" постараются отыграть дефицит в два гола после домашнего поражения 0:2.