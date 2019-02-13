УЕФА предъявил обвинения "Юнайтед" и ПСЖ

Анхель Ди Мария УЕФА предъявил обвинения "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ по поводу беспорядков во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером.

Претензии УЕФА к хозяевам "Олд Траффорд" касаются блокировки болельщиками проходов на стадионе и посторонних предметов, что были брошены с трибун. Например, экс-вингер "Юнайтед" Анхель Ди Мария едва не получил пивной бутылкой по голове, демонстративно подняв объект и сделав вид, что пьет.

Не были ангелами в этот вечер и фанаты гостевой команды. Поклонники ПСЖ жгли фейерверки, тоже бросались посторонними предметами, участвовали в беспорядках и повредили имущество стадиона. В первом тайме с трибуны парижан был брошен некий объект в защитника "Юнайтед" Люка Шоу, сообщает The Guardian.

УЕФА обещает вынести вердикт по этому дисциплинарному делу 28 февраля — за неделю до ответного матча, в котором "красные дьяволы" постараются отыграть дефицит в два гола после домашнего поражения 0:2.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2852

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Последние комментарии:




  1. h22o 13.02.2019 22:14 # h22o
    некий объект прилетел и улетел? НЛО?

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  2. lfc-in-my-heart 13.02.2019 21:41 # lfc-in-my-heart
    Самый убогий стадик европы, и самый помойный клуб. Скам одним словом

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  3. gidro-met 13.02.2019 19:43 # gidro-met
    крысиная помойка?

    -а кто-то сомневался

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  4. lfcynwa 13.02.2019 19:09 # lfcynwa
    кто-то уже отредактировал в фш типа на бутылке юнайтед?

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  5. ilovemanutd 13.02.2019 19:06 # ilovemanutd
    Кто-то уже отредактировал в фш типа он писос держит?

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