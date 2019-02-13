Наби Кейта манит Вернера в "Ливерпуль"
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта призвал нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера последовать за ним на "Энфилд".
В свое время, летом 2016, Кейта и Вернер одновременно присоединись к "РБ Лейпциг" и помогли "быкам" заявить о себе не только в Германии, но и на европейской арене.
Затем Наби решил сделать шаг вперед в своей карьере и прошлым летом присоединился к "Ливерпулю". И хотя "красные" обладают грозным трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, Кейта хотел бы заполучить в партнеры по команде и Вернера.
"Мы очень хорошо выступали вместе в Лейпциге, он был одним из моих лучших друзей там. Все очевидно: если он соберется уходить, я попрошу Тимо присоединиться к нам в "Ливерпуле", — сообщил Кейта ESPN.
Отметим, что грядущим летом перед "Ливерпулем" действительно может встать вопрос о покупке нападающего, ведь Доминик Соланке покинул клуб еще в январе, контракт Даниэля Старриджа истекает в конце сезона, а будущее Дивока Ориги выглядит туманно.
В интервью Bild Садио Мане, другой бывший игрок "РБ Лейпциг", также призвал Вернера отправиться в "Ливерпуль".
"Я бы посоветовал ему перейти в "Ливерпуль". Мне нравится его стиль игры. Он очень напористый игрок, обладает хорошим ударом и всегда выкладывается на 100 процентов. Если он хочет присоединиться к нам, мы будем рады принять его в свою команду", — сообщил Мане.
13.02.2019 16:00
Просмотров: 2181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Садио Мане, другой бывший игрок "РБ Лейпциг"
Зальцбург же
(ответить)
Операция Наеби Кента
(ответить)
Икарди надо брать
(ответить)
Трансфер Кейта - это многоходовочка для перехода Вернера
(ответить)
Агент Наби в действии
(ответить)
Зачем ему эта помойка
(ответить)
с одной стороны - чел уже доказал, что может заиграть команде побаще лайпцига, да и просто так в сборную не берут.
с другой стороны - в след. сезоне там будет Нагельсманн, оч многообещающий тренер и я практически уверен что Тимо будет в основе и сможет еще больше проапгрейдиться относительно нынешнего состояния в относительно тепличных условиях бундеслиги.
правда я больше за 1 вариант, пора уже в Ливерпуль двигать
(ответить)
Да не нужен этот Вернер, он в пустые ворота не попадает. Если кого брать из напов, то только Икарди.
(ответить)
красными труселями что ли манит?
(ответить)
Пакуйте
(ответить)
неплохо бы усилил ливерпуль, в атаке бы появилась бОльшая вариативность. уже перерос лейпциг, нужно сделать шаг вперед
(ответить)
Так он будет держать в руке xyй, если согласиться перейти)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий