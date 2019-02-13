Наби Кейта манит Вернера в "Ливерпуль"

Тимо Вернер Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта призвал нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера последовать за ним на "Энфилд".

В свое время, летом 2016, Кейта и Вернер одновременно присоединись к "РБ Лейпциг" и помогли "быкам" заявить о себе не только в Германии, но и на европейской арене.

Затем Наби решил сделать шаг вперед в своей карьере и прошлым летом присоединился к "Ливерпулю". И хотя "красные" обладают грозным трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, Кейта хотел бы заполучить в партнеры по команде и Вернера.

"Мы очень хорошо выступали вместе в Лейпциге, он был одним из моих лучших друзей там. Все очевидно: если он соберется уходить, я попрошу Тимо присоединиться к нам в "Ливерпуле", — сообщил Кейта ESPN.

Отметим, что грядущим летом перед "Ливерпулем" действительно может встать вопрос о покупке нападающего, ведь Доминик Соланке покинул клуб еще в январе, контракт Даниэля Старриджа истекает в конце сезона, а будущее Дивока Ориги выглядит туманно.

В интервью Bild Садио Мане, другой бывший игрок "РБ Лейпциг", также призвал Вернера отправиться в "Ливерпуль".

"Я бы посоветовал ему перейти в "Ливерпуль". Мне нравится его стиль игры. Он очень напористый игрок, обладает хорошим ударом и всегда выкладывается на 100 процентов. Если он хочет присоединиться к нам, мы будем рады принять его в свою команду", — сообщил Мане.


Метки Вернер, Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2181

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Последние комментарии:




  1. kos9k 13.02.2019 22:34 # kos9k
    Садио Мане, другой бывший игрок "РБ Лейпциг"

    Зальцбург же

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  2. pistolero-lfc 13.02.2019 21:51 # pistolero-lfc
    Операция Наеби Кента

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  3. vals1702 13.02.2019 21:16 # vals1702
    Икарди надо брать

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  4. anfied 13.02.2019 19:27 # anfied
    Трансфер Кейта - это многоходовочка для перехода Вернера

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  5. lfc-in-my-heart 13.02.2019 19:19 # lfc-in-my-heart
    Агент Наби в действии

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  6. sexophone 13.02.2019 18:59 # sexophone
    Зачем ему эта помойка

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  7. lfcynwa 13.02.2019 16:44 # lfcynwa
    с одной стороны - чел уже доказал, что может заиграть команде побаще лайпцига, да и просто так в сборную не берут.
    с другой стороны - в след. сезоне там будет Нагельсманн, оч многообещающий тренер и я практически уверен что Тимо будет в основе и сможет еще больше проапгрейдиться относительно нынешнего состояния в относительно тепличных условиях бундеслиги.

    правда я больше за 1 вариант, пора уже в Ливерпуль двигать

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  8. dexter 13.02.2019 16:40 # dexter
    Да не нужен этот Вернер, он в пустые ворота не попадает. Если кого брать из напов, то только Икарди.

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  9. monsieurgood 13.02.2019 16:24 # monsieurgood
    красными труселями что ли манит?

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  10. stevie-g- 13.02.2019 16:22 # stevie-g-
    Пакуйте

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  11. liverfun 13.02.2019 16:17 # liverfun
    неплохо бы усилил ливерпуль, в атаке бы появилась бОльшая вариативность. уже перерос лейпциг, нужно сделать шаг вперед

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  12. mufc1994 13.02.2019 16:02 # mufc1994
    Так он будет держать в руке xyй, если согласиться перейти)

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