Наби Кейта манит Вернера в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта призвал нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера последовать за ним на "Энфилд".

В свое время, летом 2016, Кейта и Вернер одновременно присоединись к "РБ Лейпциг" и помогли "быкам" заявить о себе не только в Германии, но и на европейской арене.



Затем Наби решил сделать шаг вперед в своей карьере и прошлым летом присоединился к "Ливерпулю". И хотя "красные" обладают грозным трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, Кейта хотел бы заполучить в партнеры по команде и Вернера.



"Мы очень хорошо выступали вместе в Лейпциге, он был одним из моих лучших друзей там. Все очевидно: если он соберется уходить, я попрошу Тимо присоединиться к нам в "Ливерпуле", — сообщил Кейта ESPN.



Отметим, что грядущим летом перед "Ливерпулем" действительно может встать вопрос о покупке нападающего, ведь Доминик Соланке покинул клуб еще в январе, контракт Даниэля Старриджа истекает в конце сезона, а будущее Дивока Ориги выглядит туманно.



В интервью Bild Садио Мане, другой бывший игрок "РБ Лейпциг", также призвал Вернера отправиться в "Ливерпуль".



"Я бы посоветовал ему перейти в "Ливерпуль". Мне нравится его стиль игры. Он очень напористый игрок, обладает хорошим ударом и всегда выкладывается на 100 процентов. Если он хочет присоединиться к нам, мы будем рады принять его в свою команду", — сообщил Мане.