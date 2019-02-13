Венгер: "ПСЖ доминировал над "Юнайтед" в полузащите весь вечер"

Поль Погба Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ключом к поражению "Манчестер Юнайтед" от ПСЖ в Лиге Чемпионов стала проигранная битва в центре поля.

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, который затем признал, что ПСЖ показал себя командой более высокого уровня.

Анализируя игру после матча, Венгер согласился с заявлением Сульшера, а также акцентировал внимание на том, что Поль Погба, Андер Эррера и Неманья Матич были вчистую переиграны оппонентами из ПСЖ.

"Разница между этими двумя командами в техническом оснащении, в понимании игры была огромна и с течением игры только увеличилась".

"Манчестер Юнайтед" играл дома и только раз пробил по воротам в матче Лиги Чемпионов. Это говорит о разнице между командами".

"В Лиге Чемпионов нельзя позволять, чтобы над тобой доминировали в полузащите, а над "Манчестер Юнайтед" соперник весь вечер доминировал в полузащите. ПСЖ играл с пятью полузащитниками, и они никогда не теряли мяч".

"Манчестер Юнайтед" никак не удавалось отобрать мяч, при этом они сами очень быстро теряли мяч, когда им владели, потому что ПСЖ доминировал в полузащите, возвращая себе мяч".

"Они проиграли битву в полузащите. Когда играешь дома, и тебе не удается держать мяч, ты всегда в беде", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. bysaturn 13.02.2019 18:57 # bysaturn
    ой как полыхает у муму

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  2. manutd-20champ 13.02.2019 18:28 # manutd-20champ
    о, появился не запылился.
    чья бы корова мычала, а твоя пуховик молчала.
    МЮ можно сказать играет без тренера, а с тобой в каком органе был твой клуб?

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  3. frisby 13.02.2019 17:28 # frisby
    коротко ясно понятно и без сантиментов. месьё профи высочайшего класса.

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  4. sisyazavr 13.02.2019 16:48 # sisyazavr
    Походу у всех экс-ананиров до сих пор комплексы неполноценности

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  5. quavo 13.02.2019 16:42 # quavo
    Мю по прежнему нужен топ в каждую линию, цз, опорник и вингер. А еще пз конечно же

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  6. jack-willsher 13.02.2019 16:16 # jack-willsher
    10:2 от баварии. все что можно сказать о карьере анонира неудачника

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  7. mancunia-planet 13.02.2019 15:50 # mancunia-planet
    Он, видимо в ПСЖ хочет)

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  8. osetin-15reg 13.02.2019 15:42 # osetin-15reg
    А,собственно что не так?Объективно ПСЖ-команда другого,более высокого уровня,нежели нынешний Юнайтед.Глупо ожидать от М.Ю на данном этапе какие либо результаты в ЛЧ.Команда нуждается в серьезном усилении,а основное внимание сейчас надо уделять АПЛ,борьбе за четверку

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  9. mr-tsoy 13.02.2019 15:07 # mr-tsoy
    Эксперт нашел мне))) немощь

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