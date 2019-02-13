Венгер: "ПСЖ доминировал над "Юнайтед" в полузащите весь вечер"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ключом к поражению "Манчестер Юнайтед" от ПСЖ в Лиге Чемпионов стала проигранная битва в центре поля.
Накануне "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, который затем признал, что ПСЖ показал себя командой более высокого уровня.
Анализируя игру после матча, Венгер согласился с заявлением Сульшера, а также акцентировал внимание на том, что Поль Погба, Андер Эррера и Неманья Матич были вчистую переиграны оппонентами из ПСЖ.
"Разница между этими двумя командами в техническом оснащении, в понимании игры была огромна и с течением игры только увеличилась".
"Манчестер Юнайтед" играл дома и только раз пробил по воротам в матче Лиги Чемпионов. Это говорит о разнице между командами".
"В Лиге Чемпионов нельзя позволять, чтобы над тобой доминировали в полузащите, а над "Манчестер Юнайтед" соперник весь вечер доминировал в полузащите. ПСЖ играл с пятью полузащитниками, и они никогда не теряли мяч".
"Манчестер Юнайтед" никак не удавалось отобрать мяч, при этом они сами очень быстро теряли мяч, когда им владели, потому что ПСЖ доминировал в полузащите, возвращая себе мяч".
"Они проиграли битву в полузащите. Когда играешь дома, и тебе не удается держать мяч, ты всегда в беде", — сообщил Венгер beIN Sports.
13.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
ой как полыхает у муму
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о, появился не запылился.
чья бы корова мычала, а твоя пуховик молчала.
МЮ можно сказать играет без тренера, а с тобой в каком органе был твой клуб?
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коротко ясно понятно и без сантиментов. месьё профи высочайшего класса.
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Походу у всех экс-ананиров до сих пор комплексы неполноценности
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Мю по прежнему нужен топ в каждую линию, цз, опорник и вингер. А еще пз конечно же
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10:2 от баварии. все что можно сказать о карьере анонира неудачника
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Он, видимо в ПСЖ хочет)
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А,собственно что не так?Объективно ПСЖ-команда другого,более высокого уровня,нежели нынешний Юнайтед.Глупо ожидать от М.Ю на данном этапе какие либо результаты в ЛЧ.Команда нуждается в серьезном усилении,а основное внимание сейчас надо уделять АПЛ,борьбе за четверку
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Эксперт нашел мне))) немощь
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