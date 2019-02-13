Венгер: "ПСЖ доминировал над "Юнайтед" в полузащите весь вечер"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ключом к поражению "Манчестер Юнайтед" от ПСЖ в Лиге Чемпионов стала проигранная битва в центре поля.

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое первое поражение при Оле Гуннаре Сульшере, который затем признал, что ПСЖ показал себя командой более высокого уровня.



Анализируя игру после матча, Венгер согласился с заявлением Сульшера, а также акцентировал внимание на том, что Поль Погба, Андер Эррера и Неманья Матич были вчистую переиграны оппонентами из ПСЖ.



"Разница между этими двумя командами в техническом оснащении, в понимании игры была огромна и с течением игры только увеличилась".



"Манчестер Юнайтед" играл дома и только раз пробил по воротам в матче Лиги Чемпионов. Это говорит о разнице между командами".



"В Лиге Чемпионов нельзя позволять, чтобы над тобой доминировали в полузащите, а над "Манчестер Юнайтед" соперник весь вечер доминировал в полузащите. ПСЖ играл с пятью полузащитниками, и они никогда не теряли мяч".



"Манчестер Юнайтед" никак не удавалось отобрать мяч, при этом они сами очень быстро теряли мяч, когда им владели, потому что ПСЖ доминировал в полузащите, возвращая себе мяч".



"Они проиграли битву в полузащите. Когда играешь дома, и тебе не удается держать мяч, ты всегда в беде", — сообщил Венгер beIN Sports.