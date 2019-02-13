Анонс матча "Тоттенхэм" — "Боруссия"

Продолжающий удивлять на внутренней арене "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против дортмундской "Боруссии".

Отсутствие приобретений в два последних трансферных окна, задержка с переездом на новый сезон и колоссальные кадровые проблемы, включая потерю лучшего бомбардира, не мешают команде Маурисио Почеттино впечатляющим образом идти по дистанции в Премьер-Лиге.



"Шпоры" выиграли все четыре своих последних матча в чемпионате, каждый раз проявляя характер и буквально зубами вырывая три очка. Это позволяет "Тоттенхэму" находиться на досягаемой дистанции от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



Концентрация на Премьер-Лиге и ограниченность ресурсов не позволили "Тоттенхэму" достичь финала Кубка Лиги, и теперь будет интересно посмотреть, какое место в списке приоритетов лондонцев занимает Лига Чемпионов.



- "Тоттенхэм" и "Боруссия" сталкиваются друг с другом на европейской арене в третий раз за четыре последних сезона — пока по две победы у каждой из сторон.



- "Тоттенхэм" выиграл два последних матча против "Боруссии" в Лиге Чемпионов, оба на групповой стадии в прошлом сезоне — 3:1 на "Уэмбли" и 1:2 в Дортмунде.



- "Боруссия" забивала во всех четырех матчах против "Тоттенхэма" в еврокуках.



- "Боруссия" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в пятый раз за шесть последних сезонов. "Тотенхэм" делает это впервые два сезона подряд.



- "Тоттенхэм" является единственным участником плей-офф, вышедшим из группы с отрицательной разницей мячей (-1).



- и "Тоттенхэм", и "Боруссия" все свои голы в этом розыгрыше Лиги Чемпионов забили с игры.



- Восемь из девяти голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов были забиты во вторых таймах.



- В заключительные 15 минут своих матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Боруссия" забила пять голов — больше всех.



- Также у "Боруссии" самая результативная скамейка в турнире — пять голов, что были забиты вышедшими на замену игроками.



"Тоттнхэм" устроит фитнес-тест для защитника Данни Роуза, который поранил ногу против "Лестера" в воскресенье. В старте англичанин точно не выйдет, но может расположиться в запасе. Бен Дэвис, Деле Алли и Харри Кейн все еще вне игры, но Эрик Дайер и Эрик Ламела уже поправились.



"Боруссия" приехала в Лондон был своего лидера Марко Ройса, а также без Лукаша Пищека, Юлиана Вайгля и Пако Алькасера.



Лига Чемпионов. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция