Анонс матча "Тоттенхэм" — "Боруссия"
Продолжающий удивлять на внутренней арене "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против дортмундской "Боруссии".
Отсутствие приобретений в два последних трансферных окна, задержка с переездом на новый сезон и колоссальные кадровые проблемы, включая потерю лучшего бомбардира, не мешают команде Маурисио Почеттино впечатляющим образом идти по дистанции в Премьер-Лиге.
"Шпоры" выиграли все четыре своих последних матча в чемпионате, каждый раз проявляя характер и буквально зубами вырывая три очка. Это позволяет "Тоттенхэму" находиться на досягаемой дистанции от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
Концентрация на Премьер-Лиге и ограниченность ресурсов не позволили "Тоттенхэму" достичь финала Кубка Лиги, и теперь будет интересно посмотреть, какое место в списке приоритетов лондонцев занимает Лига Чемпионов.
- "Тоттенхэм" и "Боруссия" сталкиваются друг с другом на европейской арене в третий раз за четыре последних сезона — пока по две победы у каждой из сторон.
- "Тоттенхэм" выиграл два последних матча против "Боруссии" в Лиге Чемпионов, оба на групповой стадии в прошлом сезоне — 3:1 на "Уэмбли" и 1:2 в Дортмунде.
- "Боруссия" забивала во всех четырех матчах против "Тоттенхэма" в еврокуках.
- "Боруссия" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в пятый раз за шесть последних сезонов. "Тотенхэм" делает это впервые два сезона подряд.
- "Тоттенхэм" является единственным участником плей-офф, вышедшим из группы с отрицательной разницей мячей (-1).
- и "Тоттенхэм", и "Боруссия" все свои голы в этом розыгрыше Лиги Чемпионов забили с игры.
- Восемь из девяти голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов были забиты во вторых таймах.
- В заключительные 15 минут своих матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Боруссия" забила пять голов — больше всех.
- Также у "Боруссии" самая результативная скамейка в турнире — пять голов, что были забиты вышедшими на замену игроками.
"Тоттнхэм" устроит фитнес-тест для защитника Данни Роуза, который поранил ногу против "Лестера" в воскресенье. В старте англичанин точно не выйдет, но может расположиться в запасе. Бен Дэвис, Деле Алли и Харри Кейн все еще вне игры, но Эрик Дайер и Эрик Ламела уже поправились.
"Боруссия" приехала в Лондон был своего лидера Марко Ройса, а также без Лукаша Пищека, Юлиана Вайгля и Пако Алькасера.
Лига Чемпионов. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция
13.02.2019 14:20
Просмотров: 4292
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Последние комментарии:
У Аякса на стадионе столько фанатов с большой буквы, у Сити столько в общем не соберётся.
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пулисик это шото типп шурлея
только спидовее
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Серхио Рамос 600 матч за Реал
Легенда футбола!!!
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ЛЧ трофей спашек, если не Реал, то Барса.
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неплохой первый шаг у пендоса.
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Простили носатого
(ответить)
Почему не видно ни одного фаната Тоттенхэма ?
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пулисик топарь лютый
сразу видно - пинс
(ответить)
Как бы Реал не забрал ЛЧ и в этом году
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Тоттенхэм и тут обидели
По матч ТВ Аякс Реал
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бля, ебучие щользы. Какого хера отбросы петушарские играют в лч, а истинные короли, аристократы пенсы покоряют ебучую ле.
Мда, скучаю(
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Почему на стадионе играет «glory man united”?
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ВПЕРЁД ШМЕЛИ! ГАСИТЬ ПЕТУШНЮ
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чо там, новый Хазард опять в основу не прошел?
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Вперед ТОТТЕНХАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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поболею за пулисика.
не ну если эриксен собрался в челси, то могу и за него притопить, на полшишечки.
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Ради пулисика можно глянуть матч.
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пилот гей из ME3:
http://skrinshoter.ru/i/130219/G2IaejkZ.jpg
вродь похож на какого-то кумира Копа, эхехехе
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немчура вырожденцы, окромя бобслеев всяких не к чему не годны, как имели их все в ногомяче и продолжат. не зря они войну проиграли.
хотя англичане тож свиньи канеш, но забавные хоть.
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ДиМария на одноклассника моего бывшего очень-очень похож, и не только внешне, - такая же крыса, судя по тому, что о нем писали/говорили и, собсвтенно, по тому как он сам себя вел и что говорил. прям мистика какая-то. больше того, одноклассник тот топит за мю
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