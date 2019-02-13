Анонс матча "Тоттенхэм" — "Боруссия"

Сон Хен Мин и Кристиан Эриксен Продолжающий удивлять на внутренней арене "Тоттенхэм" возьмет старт в плей-офф Лиги Чемпионов с домашнего матча против дортмундской "Боруссии".

Отсутствие приобретений в два последних трансферных окна, задержка с переездом на новый сезон и колоссальные кадровые проблемы, включая потерю лучшего бомбардира, не мешают команде Маурисио Почеттино впечатляющим образом идти по дистанции в Премьер-Лиге.

"Шпоры" выиграли все четыре своих последних матча в чемпионате, каждый раз проявляя характер и буквально зубами вырывая три очка. Это позволяет "Тоттенхэму" находиться на досягаемой дистанции от лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Концентрация на Премьер-Лиге и ограниченность ресурсов не позволили "Тоттенхэму" достичь финала Кубка Лиги, и теперь будет интересно посмотреть, какое место в списке приоритетов лондонцев занимает Лига Чемпионов.

- "Тоттенхэм" и "Боруссия" сталкиваются друг с другом на европейской арене в третий раз за четыре последних сезона — пока по две победы у каждой из сторон.

- "Тоттенхэм" выиграл два последних матча против "Боруссии" в Лиге Чемпионов, оба на групповой стадии в прошлом сезоне — 3:1 на "Уэмбли" и 1:2 в Дортмунде.

- "Боруссия" забивала во всех четырех матчах против "Тоттенхэма" в еврокуках.

- "Боруссия" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов в пятый раз за шесть последних сезонов. "Тотенхэм" делает это впервые два сезона подряд.

- "Тоттенхэм" является единственным участником плей-офф, вышедшим из группы с отрицательной разницей мячей (-1).

- и "Тоттенхэм", и "Боруссия" все свои голы в этом розыгрыше Лиги Чемпионов забили с игры.

- Восемь из девяти голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов были забиты во вторых таймах.

- В заключительные 15 минут своих матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Боруссия" забила пять голов — больше всех.

- Также у "Боруссии" самая результативная скамейка в турнире — пять голов, что были забиты вышедшими на замену игроками.

"Тоттнхэм" устроит фитнес-тест для защитника Данни Роуза, который поранил ногу против "Лестера" в воскресенье. В старте англичанин точно не выйдет, но может расположиться в запасе. Бен Дэвис, Деле Алли и Харри Кейн все еще вне игры, но Эрик Дайер и Эрик Ламела уже поправились.

"Боруссия" приехала в Лондон был своего лидера Марко Ройса, а также без Лукаша Пищека, Юлиана Вайгля и Пако Алькасера.

Лига Чемпионов. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
Лондон. Стадион "Уэмбли". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Боруссия, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2019 14:20

Количество просмотров Просмотров: 4292

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Последние комментарии:




  1. ian 13.02.2019 23:16 # ian
    У Аякса на стадионе столько фанатов с большой буквы, у Сити столько в общем не соберётся.

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  2. thegodfather 13.02.2019 23:16 # thegodfather
    пулисик это шото типп шурлея
    только спидовее

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  3. chebrec 13.02.2019 23:16 # chebrec
    Серхио Рамос 600 матч за Реал
    Легенда футбола!!!

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  4. alexomck 13.02.2019 23:15 # alexomck
    ЛЧ трофей спашек, если не Реал, то Барса.

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  5. contrario 13.02.2019 23:14 # contrario
    неплохой первый шаг у пендоса.

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  6. chebrec 13.02.2019 23:11 # chebrec
    Простили носатого

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  7. jappstamm 13.02.2019 23:05 # jappstamm
    Почему не видно ни одного фаната Тоттенхэма ?

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  8. thegodfather 13.02.2019 23:05 # thegodfather
    пулисик топарь лютый
    сразу видно - пинс

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  9. ian 13.02.2019 23:05 # ian
    Как бы Реал не забрал ЛЧ и в этом году

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  10. chebrec 13.02.2019 23:04 # chebrec
    Тоттенхэм и тут обидели
    По матч ТВ Аякс Реал

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  11. thegodfather 13.02.2019 22:58 # thegodfather
    бля, ебучие щользы. Какого хера отбросы петушарские играют в лч, а истинные короли, аристократы пенсы покоряют ебучую ле.
    Мда, скучаю(

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  12. jani-radari 13.02.2019 22:57 # jani-radari
    Почему на стадионе играет «glory man united”?

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  13. slash-lfc 13.02.2019 22:52 # slash-lfc
    ВПЕРЁД ШМЕЛИ! ГАСИТЬ ПЕТУШНЮ

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  14. alexomck 13.02.2019 22:51 # alexomck
    чо там, новый Хазард опять в основу не прошел?

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  15. jappstamm 13.02.2019 22:50 # jappstamm
    Вперед ТОТТЕНХАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  16. thegodfather 13.02.2019 22:48 # thegodfather
    поболею за пулисика.
    не ну если эриксен собрался в челси, то могу и за него притопить, на полшишечки.

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  17. thegodfather 13.02.2019 22:32 # thegodfather
    Ради пулисика можно глянуть матч.

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  18. alexomck 13.02.2019 22:31 # alexomck
    пилот гей из ME3:

    http://skrinshoter.ru/i/130219/G2IaejkZ.jpg

    вродь похож на какого-то кумира Копа, эхехехе

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  19. alexomck 13.02.2019 22:23 # alexomck
    немчура вырожденцы, окромя бобслеев всяких не к чему не годны, как имели их все в ногомяче и продолжат. не зря они войну проиграли.
    хотя англичане тож свиньи канеш, но забавные хоть.

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  20. monsieurgood 13.02.2019 22:20 # monsieurgood
    ДиМария на одноклассника моего бывшего очень-очень похож, и не только внешне, - такая же крыса, судя по тому, что о нем писали/говорили и, собсвтенно, по тому как он сам себя вел и что говорил. прям мистика какая-то. больше того, одноклассник тот топит за мю

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