Прогресс Наби Кейта радует Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс в игре полузащитника Наби Кейта.

Кейта достаточно нестабильно проводит свой дебютный английский сезон. Перебравшись прошлым летом на "Энфилд" из "РБ Лейпциг", Наби ярко начал новый этап своей карьеры, но очень скоро столкнулся с проблемами со здоровьем и упадком формы.



В последнее время 24-летний гвинеец вновь хорош. Кейта выходил в стартовом составе "красных" на все матчи в Премьер-Лиге после поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в 3 января, и Клопп считает, что теперь Наби сделал "большой шаг".



"Он провел действительно хороший матч против "Борнмута". Но он способен еще значительно прибавить, потому что он продолжает адаптироваться. Иногда это требует больше времени. Люди могут потерять терпение, и это нормально — но не мы. Тебе приходится говорить и объяснять. Для такого молодого парня — ему исполняется 24 — он совершил большой переход, сменив "Лейпциг" на "Ливерпуль".



"Он хочет, чтобы все было правильно. Против "Борнмута" он выглядел так естественно. Именно это мы и хотим видеть. Это был тот большой шаг, в котором он нуждался".



"У нас много вариантов в полузащите. Мог сыграть Джордан Хендерсон, мог сыграть Адам Лаллана. Но для нас очевидно, что в данный момент он практически первый в списке, что мы определяем на игру", — цитирует Клоппа Daily Mirror.