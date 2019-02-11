"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Жоау Фелиша

Жоау Фелиш Богатейшие клубы Европы проигрывают конкуренцию "Вулверхэмптону" за вундеркинда "Бенфики" Жоау Фелиша.

В этом сезоне 19-летний Фелиш пробился в первую команду родной "Бенфики", забив семь голов и отдав три результативные передачи в 13 матчах португальского первенства.

Талантливого атакующего полузащитника сравнивают с его легендарными соотечественниками Криштиану Роналду и Руем Коштой, а пресса активно сватает Жоау в ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Барселону", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что в борьбе за Фелиша лидирует "Вулверхэмптон", который имеет португальского главного тренера в лице Нуну Эшпириру Санту и который плотно работает с португальским агентом Жорже Мендешем, как раз представляющим интересы Жоау.

На "Молинью" уверены, что их клуб является идеальным местом для дальнейшего развития Фелиша — претендовать на игровую практику в столь юном возрасте в топ-клубах Жоау было бы затруднительно.


Метки Бенфика, видео, Вулверхэмптон, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 11.02.2019 11:59 # hammersmith
    по фотке он больше похож на пенса после матча с сити

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  2. alexomck 11.02.2019 11:52 # alexomck
    место Челси на дне 6ки под угрозой:)

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  3. gerrard08 11.02.2019 11:48 # gerrard08
    ну по нарезке он охеренен прост.

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  4. arhangel777 11.02.2019 11:11 # arhangel777
    И правильно делает, в топах не дадут игрового времени, а Волки и на ходу сейчас и временем игровым обеспечат

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  5. superperez101 11.02.2019 11:09 # superperez101
    по пластичности движений сразу видно что талант

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  6. chebrec 11.02.2019 11:01 # chebrec
    Значит не очень то он им и нужен

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