"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Жоау Фелиша
Богатейшие клубы Европы проигрывают конкуренцию "Вулверхэмптону" за вундеркинда "Бенфики" Жоау Фелиша.
В этом сезоне 19-летний Фелиш пробился в первую команду родной "Бенфики", забив семь голов и отдав три результативные передачи в 13 матчах португальского первенства.
Талантливого атакующего полузащитника сравнивают с его легендарными соотечественниками Криштиану Роналду и Руем Коштой, а пресса активно сватает Жоау в ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Барселону", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что в борьбе за Фелиша лидирует "Вулверхэмптон", который имеет португальского главного тренера в лице Нуну Эшпириру Санту и который плотно работает с португальским агентом Жорже Мендешем, как раз представляющим интересы Жоау.
На "Молинью" уверены, что их клуб является идеальным местом для дальнейшего развития Фелиша — претендовать на игровую практику в столь юном возрасте в топ-клубах Жоау было бы затруднительно.
11.02.2019 11:00
Просмотров: 872
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по фотке он больше похож на пенса после матча с сити
(ответить)
место Челси на дне 6ки под угрозой:)
(ответить)
ну по нарезке он охеренен прост.
(ответить)
И правильно делает, в топах не дадут игрового времени, а Волки и на ходу сейчас и временем игровым обеспечат
(ответить)
по пластичности движений сразу видно что талант
(ответить)
Значит не очень то он им и нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий