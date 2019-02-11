"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Жоау Фелиша

Богатейшие клубы Европы проигрывают конкуренцию "Вулверхэмптону" за вундеркинда "Бенфики" Жоау Фелиша.

В этом сезоне 19-летний Фелиш пробился в первую команду родной "Бенфики", забив семь голов и отдав три результативные передачи в 13 матчах португальского первенства.



Талантливого атакующего полузащитника сравнивают с его легендарными соотечественниками Криштиану Роналду и Руем Коштой, а пресса активно сватает Жоау в ведущие клубы Европы, включая "Реал", "Барселону", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что в борьбе за Фелиша лидирует "Вулверхэмптон", который имеет португальского главного тренера в лице Нуну Эшпириру Санту и который плотно работает с португальским агентом Жорже Мендешем, как раз представляющим интересы Жоау.



На "Молинью" уверены, что их клуб является идеальным местом для дальнейшего развития Фелиша — претендовать на игровую практику в столь юном возрасте в топ-клубах Жоау было бы затруднительно.



