Аспиликуэта извинился перед фанатами "Челси"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта извинился перед фанатами за провальную игру своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Пропустив уже четыре гола в первые 25 минут матча на "Этихад", "синие" в итоге потерпели свое тяжелейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге — 6:0.
Аспиликуэта признает, что такой игре и такому результату не может быть оправданий. Однако Сесар затрудняется объяснить этот провал.
"Это один их худших вечеров в моей карьере. Сложно объяснить произошедшее. Первые пять или шесть минут прошли хорошо, но этого недостаточно. Мы очень разочарованы и опечалены. Мы пропускаем много голов, и это неприемлемо".
"Когда проигрываешь 6:0, ты должен осознать, что сыграл плохо и совершил много ошибок. Мы знали, что это будет тяжело. Когда мы победили их на "Стэмфорд Бридж", это стало возможно благодаря тому, что мы играли хорошо и были сплоченными. Сегодня этого не было".
"Я лишь могу извиниться перед фанатами, потому что это неприемлемо", — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.
11.02.2019 10:00
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Мне кажется что мы весь остаток сезона будем читать.
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Сборище пидорасов
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сочувствую болельщикам Челси
так реально можно без лиги Чемпионов остаться
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Щас че каждый раз извиняться будут
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уволить ссар,хуже уже не будет и дебила жоржинье убрать
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Да х*йня ...с кем не бывает
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Cyka всех нakyй кастрировать...
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Аспи, ты чё, дурачок? Какие 5-6 минут 6ля, пропустили уже на 4-ой))
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Как у вас после этого еда через горло идёт?
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