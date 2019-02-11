Аспиликуэта извинился перед фанатами "Челси"

Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта извинился перед фанатами за провальную игру своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Пропустив уже четыре гола в первые 25 минут матча на "Этихад", "синие" в итоге потерпели свое тяжелейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге — 6:0.

Аспиликуэта признает, что такой игре и такому результату не может быть оправданий. Однако Сесар затрудняется объяснить этот провал.

"Это один их худших вечеров в моей карьере. Сложно объяснить произошедшее. Первые пять или шесть минут прошли хорошо, но этого недостаточно. Мы очень разочарованы и опечалены. Мы пропускаем много голов, и это неприемлемо".

"Когда проигрываешь 6:0, ты должен осознать, что сыграл плохо и совершил много ошибок. Мы знали, что это будет тяжело. Когда мы победили их на "Стэмфорд Бридж", это стало возможно благодаря тому, что мы играли хорошо и были сплоченными. Сегодня этого не было".

"Я лишь могу извиниться перед фанатами, потому что это неприемлемо", — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.


Метки Аспиликуэта, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2083

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Последние комментарии:




  1. c14ganga10a 11.02.2019 11:34 # c14ganga10a
    Мне кажется что мы весь остаток сезона будем читать.

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  2. ry-l 11.02.2019 11:25 # ry-l
    Сборище пидорасов

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  3. superperez101 11.02.2019 11:12 # superperez101
    сочувствую болельщикам Челси
    так реально можно без лиги Чемпионов остаться

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  4. chebrec 11.02.2019 10:56 # chebrec
    Щас че каждый раз извиняться будут

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  5. whitesmoke 11.02.2019 10:43 # whitesmoke
    уволить ссар,хуже уже не будет и дебила жоржинье убрать

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  6. didier-11 11.02.2019 10:31 # didier-11
    Да х*йня ...с кем не бывает

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  7. cezar 11.02.2019 10:07 # cezar
    Cyka всех нakyй кастрировать...

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  8. stamford-bridge 11.02.2019 10:02 # stamford-bridge
    Аспи, ты чё, дурачок? Какие 5-6 минут 6ля, пропустили уже на 4-ой))

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  9. danny949494 11.02.2019 10:00 # danny949494
    Как у вас после этого еда через горло идёт?

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