Аспиликуэта извинился перед фанатами "Челси"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта извинился перед фанатами за провальную игру своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Пропустив уже четыре гола в первые 25 минут матча на "Этихад", "синие" в итоге потерпели свое тяжелейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге — 6:0.



Аспиликуэта признает, что такой игре и такому результату не может быть оправданий. Однако Сесар затрудняется объяснить этот провал.



"Это один их худших вечеров в моей карьере. Сложно объяснить произошедшее. Первые пять или шесть минут прошли хорошо, но этого недостаточно. Мы очень разочарованы и опечалены. Мы пропускаем много голов, и это неприемлемо".



"Когда проигрываешь 6:0, ты должен осознать, что сыграл плохо и совершил много ошибок. Мы знали, что это будет тяжело. Когда мы победили их на "Стэмфорд Бридж", это стало возможно благодаря тому, что мы играли хорошо и были сплоченными. Сегодня этого не было".



"Я лишь могу извиниться перед фанатами, потому что это неприемлемо", — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.