Сульшер: "Мартиаль может достичь уровня Роналду"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его нападающий Антони Мартиаль способен повторить успехи Криштиану Роналду на "Олд Траффорд".

Мартиаль стал самым дорогим тинейджером мира, когда в 2015 году переходил из "Монако" в "Юнайтед". С тех по Антони провел 164 матча за "красных дьяволов" и забил 47 голов, но стабильно заиграл на высоком уровне только в этом сезоне.



В прошлом месяце 23-летний француз даже заключил новый контракт с "Юнайтед", отметив это голом и результативной передачей в победном матче против "Фулхэма" (0:3).



Экс-капитан "дьяволов" Гари Невилл сравнил гол Мартиаля с тем, что на "Крэйвен Коттадж" в 2007 году забил Роналду, и Сульшер тоже охотно проводит такие параллели.



"Да, я помню. Тот гол случился ближе к концу матча. Мы играли очень плохо, но Криштиану забил".



"Конечно, Антони многим на него походит. Если он хочет достичь уровня Криштиану, то знает, что должен делать. Это в его руках. У него есть соответствующий талант".



"Я рад, что он в моей команде. Он участвует в столь многих голах. Он игрок "Манчестер Юнайтед", он вызывает восхищение у толпы, своего тренера, своих партнеров по команде. И у него отличный характер", — цитирует Сульшера Sky Sports.



