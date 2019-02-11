Фил Джонс: "Юнайтед" был посмешищем на старте сезона"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс считает, что его команда была источником для насмешек в первые месяцы сезона, но теперь вновь заставила уважать себя.

Совершив впечатляющий рывок при Оле Гуннаре Сульшере — 10 побед в 11 матчах с учетом всех соревнований — "красные дьяволы" смогли опередить "Челси" с "Арсеналом" и вскарабкаться на четвертое место в Премьер-Лиге.



После победы 0:3 над "Фулхэмом" в субботу Джонс заверил, что его команда не собирается сбавлять обороты и больше не даст поводов насмехаться над собой, как это было при Жозе Моуриньо.



"Это был важный матч для нас, ведь мы знали, что сможем подняться в топ-4 в случае победы. Мы громко о себе заявили, учитывая положение, в котором мы находились раньше, но нам просто нужно продолжать совершенствоваться и продолжать набирать очки".



"Да, мы испытываем громадное воодушевление от того, что стали четвертыми. Теперь каждый воспринимает нас всерьез, понимаете? На старте сезона над нами, возможно, слегка насмехались, но теперь этого совершенно точно нет".



"В последних 10-12 матчах мы показали, кто мы такие. Мы прибавляем и становимся все лучше", — цитирует Джонса Sky Sports.