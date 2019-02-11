Гвардиола назвал победу над "Челси" одним из своих лучших матчей в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал победу 6:0 над "Челси" одной из своих лучших за два с половиной года работы на "Этихад".

Крупная победа над "синими" в воскресенье позволила "горожанам" вернуться на вершину Премьер-Лиги и сохранить отличные шансы для того, чтобы стать первой за последнее десятилетие командой, сумевшей защитить чемпионский титул.



Гвардиола считает, что "Сити" пока не дотягивает до уровня "Барселоны" его времен, но все равно восхищается неослабевающим желанием "горожан" становиться лучше и лучше.



"Можно ли сказать, что это один из моих лучших матчей в "Сити"? Да, мы сыграли хорошо".



"Но нет, мы пока не на уровне той "Барселоны". С "Сити" мы выиграли три трофея вместе, в "Барсе" мы выиграли гораздо больше".



"Помимо трофеев, та команда обладала невероятным желанием быть как можно лучше. Та "Барса" выиграла Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, мы выиграли шесть трофеев в первом сезоне".



"Это желание есть и у нас, потому что после 100 очков в прошлом сезоне, если ты не обладаешь аппетитом, чтобы подстегивать себя, обычно люди сбавляют обороты. Мы этого себе не позволяем, и это приятно".



"Наш тренерский штаб не слишком обожает игроков, потому что мы не даем им перевести дух. Чем больше матчей ты выигрываешь, тем больше ты должен работать. Только такой путь известен мне. Мы должны поддерживать этот уровень", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.