Сарри упрекнул Абрамовича и ждет встречи с руководством "Челси"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что его может ждать серьезный разговор с руководством по возвращении из Манчестера в Лондон, попутно упрекнув владельца клуба Романа Абрамовича.
Пропустив от "Манчестер Сити" и "Борнмута" 10 безответных мячей в двух последних выездных матчах, "синие" упали на шестую позицию в Премьер-Лиге, а Сарри оказался под громадным давлением и теперь называется фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в английском первенстве.
Теперь 60-летний итальянец не уверен, удастся ли ему сохранить работу после столь шокирующих результатов.
"Боюсь ли я потерять работу? Я не знаю. Вам нужно спросить клуб. Я переживаю за свою команду. Я переживаю за нашу игру, а что касается моей работы, ей я рискую всегда. Я во главе команды, так что было бы правильно переадресовать вопрос клубу".
"Ожидаю ли я переговоров с руководством? Пока не знаю. Думаю, встреча будет, потому что это нормально и это необходимо. Но лучше спросите клуб. В данный момент я не имею представления", — цитирует Сарри The Guardian.
Также в интервью телеканалу со своей родины Маурицио в завуалированной манере упрекнул Абрамовича, заявив, что никогда не видел владельца клуба и не знает, чего тот хочет.
"Если владелец позвонит, я буду счастлив, потому что я никогда от него ничего не слышал", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.
11.02.2019 00:05
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Последние комментарии:
15 очей от Сити - это уже перебор.
Пора что-то менять и ведь лучше уже игроков/тренера на свободном рынке чем Сарри вряд ли найдешь.
а вообще возможно всё решили под Лэмпарда замутить. Придёт старый добрый Фрэнки ,у которого начало получаться и там в раздевалке будет тотальное идолопоклонничество. Живая легенда одним своим вглядом будет озарять сердца похлеще горьковского Данко)
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Гнет свою линию, правильно и делает, тут уже или пан или пропал все равно
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Через сколько там часов Сарри уволят
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Есть ощущение, что эти процессы уже необратимы.
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Ждём продолжения истории
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Опять Абраму мильены готовить пора на отступные. На эти деньги уже давно стадион построить можно было)
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Оу, походу тупик))
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О, ну это увал. Абрам такое не прощает
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поплыл джарахов
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