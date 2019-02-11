Сарри упрекнул Абрамовича и ждет встречи с руководством "Челси"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что его может ждать серьезный разговор с руководством по возвращении из Манчестера в Лондон, попутно упрекнув владельца клуба Романа Абрамовича.

Пропустив от "Манчестер Сити" и "Борнмута" 10 безответных мячей в двух последних выездных матчах, "синие" упали на шестую позицию в Премьер-Лиге, а Сарри оказался под громадным давлением и теперь называется фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в английском первенстве.

Теперь 60-летний итальянец не уверен, удастся ли ему сохранить работу после столь шокирующих результатов.

"Боюсь ли я потерять работу? Я не знаю. Вам нужно спросить клуб. Я переживаю за свою команду. Я переживаю за нашу игру, а что касается моей работы, ей я рискую всегда. Я во главе команды, так что было бы правильно переадресовать вопрос клубу".

"Ожидаю ли я переговоров с руководством? Пока не знаю. Думаю, встреча будет, потому что это нормально и это необходимо. Но лучше спросите клуб. В данный момент я не имею представления", — цитирует Сарри The Guardian.

Также в интервью телеканалу со своей родины Маурицио в завуалированной манере упрекнул Абрамовича, заявив, что никогда не видел владельца клуба и не знает, чего тот хочет.

"Если владелец позвонит, я буду счастлив, потому что я никогда от него ничего не слышал", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.


Метки Абрамович, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 11.02.2019 01:07 # gidro-met
    15 очей от Сити - это уже перебор.

    Пора что-то менять и ведь лучше уже игроков/тренера на свободном рынке чем Сарри вряд ли найдешь.

    а вообще возможно всё решили под Лэмпарда замутить. Придёт старый добрый Фрэнки ,у которого начало получаться и там в раздевалке будет тотальное идолопоклонничество. Живая легенда одним своим вглядом будет озарять сердца похлеще горьковского Данко)

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  2. lfcynwa 11.02.2019 00:45 # lfcynwa
    Гнет свою линию, правильно и делает, тут уже или пан или пропал все равно

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  3. stevie-g- 11.02.2019 00:38 # stevie-g-
    Через сколько там часов Сарри уволят

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  4. udaff 11.02.2019 00:35 # udaff
    Есть ощущение, что эти процессы уже необратимы.

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  5. chebrec 11.02.2019 00:23 # chebrec
    Ждём продолжения истории

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  6. ray-black 11.02.2019 00:17 # ray-black
    Опять Абраму мильены готовить пора на отступные. На эти деньги уже давно стадион построить можно было)

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  7. slash-lfc 11.02.2019 00:12 # slash-lfc
    Оу, походу тупик))

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  8. thegodfather 11.02.2019 00:11 # thegodfather
    О, ну это увал. Абрам такое не прощает

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  9. hammersmith 11.02.2019 00:09 # hammersmith
    поплыл джарахов

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