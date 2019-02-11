Сарри упрекнул Абрамовича и ждет встречи с руководством "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что его может ждать серьезный разговор с руководством по возвращении из Манчестера в Лондон, попутно упрекнув владельца клуба Романа Абрамовича.

Пропустив от "Манчестер Сити" и "Борнмута" 10 безответных мячей в двух последних выездных матчах, "синие" упали на шестую позицию в Премьер-Лиге, а Сарри оказался под громадным давлением и теперь называется фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в английском первенстве.



Теперь 60-летний итальянец не уверен, удастся ли ему сохранить работу после столь шокирующих результатов.



"Боюсь ли я потерять работу? Я не знаю. Вам нужно спросить клуб. Я переживаю за свою команду. Я переживаю за нашу игру, а что касается моей работы, ей я рискую всегда. Я во главе команды, так что было бы правильно переадресовать вопрос клубу".



"Ожидаю ли я переговоров с руководством? Пока не знаю. Думаю, встреча будет, потому что это нормально и это необходимо. Но лучше спросите клуб. В данный момент я не имею представления", — цитирует Сарри The Guardian.



Также в интервью телеканалу со своей родины Маурицио в завуалированной манере упрекнул Абрамовича, заявив, что никогда не видел владельца клуба и не знает, чего тот хочет.



"Если владелец позвонит, я буду счастлив, потому что я никогда от него ничего не слышал", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.