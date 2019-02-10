Сарри: "Я не увидел своего футбола и не знаю, почему"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Подопечные Сарри оказались совершенно не готовы к мощному старту матча в исполнении соперника, пропустив три быстрых гола. Впоследствии "синие" еще трижды доставали мяч из своих ворот, потерпев свое самое крупное поражение за более чем четверть века — 6:0.
Маурицио не понимает, что произошло в этом матче и что в целом происходит с его командой в последние недели. Итальянец знает лишь одно: это не его фирменный футбол.
"В данный момент я не в состоянии это объяснить. В данный момент я не знаю — может быть, пропустив гол спустя три минуты после начала, нам было очень сложно играть против такого соперника и не давать ему пространства, и поэтому мы оказались в беде".
"Однако в данный момент я не в состоянии понять, потому что на протяжении недели у меня было хорошее предчувствие. В данный момент у нас большие проблемы в выездных матчах. Я не знаю, почему".
"Сегодня я не увидел своего футбола. Мы должны понять, почему в данный момент у нас не получается играть в свой футбол. Непросто отыскать причину. Что-то меняется — мы играли на выезде лучше, чем дома, а затем стало наоборот".
"В данный момент я не могу обнаружить причину, но я поработаю над этим, потому что моя цель — играть в свой футбол. Нам не нужно отказываться от своего обычного футбола, потому что сегодня был не наш футбол", — цитирует Сарри Sky Sports.
10.02.2019 22:50
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Последние комментарии:
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Весь мир нихуя не понял. Он сам сука не понял куда попал. Бля в начале думал ну наконец то игра без автобуса. Пас атака все дела. Но как можно за полгода разучиться играть? Блять смотришь на Ливер сити тотенхем мю. Да сука на тех же волков с Лестером. Глаз радует. Мысли есть рисунок игры. А здесь на манеже одни и те же. Нахуй ему Луис и Алонсо. Канте в атаке. Далбан. Полкоманды шлак. Но сука не 4-0 и 6-0
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Го 3 пришествие особенного. Хуже уже точно не будет, хоть поскандалит. НУ НАХУЯ БЫЛО КОНТЕ УВОЛЬНЯТЬ?
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Знатно вешает лапшу, оправдываясь каким-то мифическим сосариболом.
Сосари: "вы просто ничего не поняли, игроки ничего не поняли и пенсы с фапла тоже ничего не понимают в сосариболе" кек
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И жоржиньо своего забери к ебеням. Ни обострить не отобрать. Стоит сука на 3 метра пас не может отдать
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Ну вот...Ромка уже занес меч над ещё одной головой очередного тренера. Не доживёт до конца сезона, Дзола будет исполнять обязанности. 6-0 это слишком плохо.
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Нормально Чердак задвинул тему про то, что Сарри не способен конкурировать с топовыми клубами. Поменяй составы Сити и Челси, дай лысому Рюдигеров и Жоржинь, а этому Сильв и Агуэр, было бы ровно то же. Довен, который прикидывается что у него есть какой-то там "свой футбол", а по сути физрук физруком, даже Рождерс Бак поинтереснее на порядок)
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Конечно, выглядит это все крайне безответственно, неужели у него действительно лишь один план на игру независимо от соперника? Если это так, то по тупости он обходит самых неадекватных обитателей фапла.
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Сегодня был не футбол аристократовн
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Выепали днищ - О! Это наш футбол.
Соснули - Нет, этот не наш.
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Йобанный стыд сегодня был а не твой футбол. Заебал уже своей упертостью. Вали нахуй незнайка.
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Ну что за топчик
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Дяденька, не плачь
Ты в челси, выиграют тебе трофей и не будешь ты бестрофейником
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Гений
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