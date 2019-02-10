Сарри: "Я не увидел своего футбола и не знаю, почему"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Подопечные Сарри оказались совершенно не готовы к мощному старту матча в исполнении соперника, пропустив три быстрых гола. Впоследствии "синие" еще трижды доставали мяч из своих ворот, потерпев свое самое крупное поражение за более чем четверть века — 6:0.



Маурицио не понимает, что произошло в этом матче и что в целом происходит с его командой в последние недели. Итальянец знает лишь одно: это не его фирменный футбол.



"В данный момент я не в состоянии это объяснить. В данный момент я не знаю — может быть, пропустив гол спустя три минуты после начала, нам было очень сложно играть против такого соперника и не давать ему пространства, и поэтому мы оказались в беде".



"Однако в данный момент я не в состоянии понять, потому что на протяжении недели у меня было хорошее предчувствие. В данный момент у нас большие проблемы в выездных матчах. Я не знаю, почему".



"Сегодня я не увидел своего футбола. Мы должны понять, почему в данный момент у нас не получается играть в свой футбол. Непросто отыскать причину. Что-то меняется — мы играли на выезде лучше, чем дома, а затем стало наоборот".



"В данный момент я не могу обнаружить причину, но я поработаю над этим, потому что моя цель — играть в свой футбол. Нам не нужно отказываться от своего обычного футбола, потому что сегодня был не наш футбол", — цитирует Сарри Sky Sports.