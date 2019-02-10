Сарри: "Я не увидел своего футбола и не знаю, почему"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Подопечные Сарри оказались совершенно не готовы к мощному старту матча в исполнении соперника, пропустив три быстрых гола. Впоследствии "синие" еще трижды доставали мяч из своих ворот, потерпев свое самое крупное поражение за более чем четверть века — 6:0.

Маурицио не понимает, что произошло в этом матче и что в целом происходит с его командой в последние недели. Итальянец знает лишь одно: это не его фирменный футбол.

"В данный момент я не в состоянии это объяснить. В данный момент я не знаю — может быть, пропустив гол спустя три минуты после начала, нам было очень сложно играть против такого соперника и не давать ему пространства, и поэтому мы оказались в беде".

"Однако в данный момент я не в состоянии понять, потому что на протяжении недели у меня было хорошее предчувствие. В данный момент у нас большие проблемы в выездных матчах. Я не знаю, почему".

"Сегодня я не увидел своего футбола. Мы должны понять, почему в данный момент у нас не получается играть в свой футбол. Непросто отыскать причину. Что-то меняется — мы играли на выезде лучше, чем дома, а затем стало наоборот".

"В данный момент я не могу обнаружить причину, но я поработаю над этим, потому что моя цель — играть в свой футбол. Нам не нужно отказываться от своего обычного футбола, потому что сегодня был не наш футбол", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1604

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Последние комментарии:




  1. berdebun 10.02.2019 23:21 # berdebun
    Если делаете ставки -> buki-sosamba.ru

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  2. mkcfc 10.02.2019 23:15 # mkcfc
    Весь мир нихуя не понял. Он сам сука не понял куда попал. Бля в начале думал ну наконец то игра без автобуса. Пас атака все дела. Но как можно за полгода разучиться играть? Блять смотришь на Ливер сити тотенхем мю. Да сука на тех же волков с Лестером. Глаз радует. Мысли есть рисунок игры. А здесь на манеже одни и те же. Нахуй ему Луис и Алонсо. Канте в атаке. Далбан. Полкоманды шлак. Но сука не 4-0 и 6-0

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  3. ganinilyha 10.02.2019 23:14 # ganinilyha
    Го 3 пришествие особенного. Хуже уже точно не будет, хоть поскандалит. НУ НАХУЯ БЫЛО КОНТЕ УВОЛЬНЯТЬ?

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  4. fc-oil 10.02.2019 23:10 # fc-oil
    Знатно вешает лапшу, оправдываясь каким-то мифическим сосариболом.
    Сосари: "вы просто ничего не поняли, игроки ничего не поняли и пенсы с фапла тоже ничего не понимают в сосариболе" кек

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  5. mkcfc 10.02.2019 23:05 # mkcfc
    И жоржиньо своего забери к ебеням. Ни обострить не отобрать. Стоит сука на 3 метра пас не может отдать

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  6. desower 10.02.2019 23:05 # desower
    Ну вот...Ромка уже занес меч над ещё одной головой очередного тренера. Не доживёт до конца сезона, Дзола будет исполнять обязанности. 6-0 это слишком плохо.

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  7. beautiful-lie 10.02.2019 23:04 # beautiful-lie
    Нормально Чердак задвинул тему про то, что Сарри не способен конкурировать с топовыми клубами. Поменяй составы Сити и Челси, дай лысому Рюдигеров и Жоржинь, а этому Сильв и Агуэр, было бы ровно то же. Довен, который прикидывается что у него есть какой-то там "свой футбол", а по сути физрук физруком, даже Рождерс Бак поинтереснее на порядок)

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  8. vyrentz 10.02.2019 23:04 # vyrentz
    Конечно, выглядит это все крайне безответственно, неужели у него действительно лишь один план на игру независимо от соперника? Если это так, то по тупости он обходит самых неадекватных обитателей фапла.

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  9. chebrec 10.02.2019 23:03 # chebrec
    Сегодня был не футбол аристократовн

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  10. vyrentz 10.02.2019 23:02 # vyrentz
    Выепали днищ - О! Это наш футбол.

    Соснули - Нет, этот не наш.

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  11. mkcfc 10.02.2019 23:02 # mkcfc
    Йобанный стыд сегодня был а не твой футбол. Заебал уже своей упертостью. Вали нахуй незнайка.

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  12. oldsky 10.02.2019 22:59 # oldsky
    Ну что за топчик

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  13. thegodfather 10.02.2019 22:58 # thegodfather
    Дяденька, не плачь
    Ты в челси, выиграют тебе трофей и не будешь ты бестрофейником

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  14. barstreetboy 10.02.2019 22:58 # barstreetboy
    Гений

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