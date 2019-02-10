Почеттино: "Тоттенхэм" в гонке"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В воскресенье против "Лестера" подопечным Почеттино пришлось потрудиться и пережить немало неприятных моментов, чтобы отпраздновать четвертую подряд победу в Премьер-Лиге — 3:1.



Таким образом, "Тоттенхэм" продолжает преследовать "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", и Почеттино убежден, что его команда не случайно находится в компании двух фаворитов.



"Это хорошая победа, учитывая обстоятельства. Думаю, мои игроки показали себя героями. Я продолжаю это говорить, потому что они стараются удивительным образом".



"Мы снова и снова сражаемся и проявляем отличный характер. Может быть, это была и не наша лучшая игра, но мы все еще в гонке", — цитирует Почеттино Sky Sports.