Почеттино: "Тоттенхэм" в гонке"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда остается в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В воскресенье против "Лестера" подопечным Почеттино пришлось потрудиться и пережить немало неприятных моментов, чтобы отпраздновать четвертую подряд победу в Премьер-Лиге — 3:1.

Таким образом, "Тоттенхэм" продолжает преследовать "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", и Почеттино убежден, что его команда не случайно находится в компании двух фаворитов.

"Это хорошая победа, учитывая обстоятельства. Думаю, мои игроки показали себя героями. Я продолжаю это говорить, потому что они стараются удивительным образом".

"Мы снова и снова сражаемся и проявляем отличный характер. Может быть, это была и не наша лучшая игра, но мы все еще в гонке", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 22:00

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  1. ibra-goool 10.02.2019 23:05 # ibra-goool
    Вы под шконкой

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  2. grafters 10.02.2019 22:19 # grafters
    блин, начинается

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  3. chebrec 10.02.2019 22:07 # chebrec
    Ахахахахахахаха нормально!!!

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  4. van-der-slav 10.02.2019 22:05 # van-der-slav
    о, сам себя обрекает на проеб в следующем матче

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