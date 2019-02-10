"Сити" нанес "Челси" историческое поражение
"Челси" потерпел свое тяжелейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге, унизительно проиграв "Манчестер Сити" со счетом 6:0.
Относительно победы 0:2 над "Эвертоном" посреди недели в стартовом составе "горожан" вышли Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг, заменив Николаса Отаменди, Давида Сильву и Лероя Сане.
У "синих" Андреас Кристенсен и Виллиан уступили свои места в старте Антонио Рюдигеру и Педро.
Первого опасного момента и гола не пришлось ждать долго. Уже на четвертой минуте Де Брюйне разыграл штрафной, сделав передачу по правому краю на Бернарду Силву, а тот прострелил. Несмотря на рикошет от Давида Луиса, мяч дошел до Стерлинга, который в касание поразил ворота — 1:0.
На восьмой минуте Бернарду Силва создал прекрасный момент для Серхио Агуэро, которому лишь оставалось подставить ногу под прострел партнера на дальней штанге, но аргентинец непостижимым образом промахнулся, что шокировало даже Хосепа Гвардиолу.
Впрочем, уже спустя пять минут Агуэро исправился. Подхватив мяч от Зинченко и оторвавшись от Рюдигера, Серхио закрутил мяч с дистанции в "девятку" — 2:0.
Зрители увидели и третий быстрый гол. На 19-й минуте Росс Баркли оказал медвежью услугу "Челси", головой вернув в штрафную своей команды отбитый Луисом мяч, чем незамедлительно воспользовался Агуэро — 3:0.
Унижение гостей продолжилось на 25-й минуте, когда Илкай Гюндоган подхватил отскочивший к нему на подступы к штрафной мяч и без сопротивления пробил — 4:0.
После четырех голов "Сити" позволил себе расслабиться, тогда как в "синих" взыграла гордость и стала подгонять их вперед. Хорошие моменты размочить счет имели Педро и Гонсало Игуаин, но Эдерсон оба раза сыграл на высоте.
В начале второго тайма Агуэро выиграл борьбу на втором этаже после подачи Де Брюйне с левого фланга и пробил головой — перекладина!
На 55-й минуте Сесар Аспиликуэта ударил Стерлинга по ногам, а поскольку фол случился в штрафной площадке, рефери Майк Дин назначил пенальти. Агуэро все-таки получил свой хет-трик!
Вскоре Гвардиола заменил Агуэро, Де Брюйне и даже Фернандньо, но легче гостям не стало. На 74-й минуте появившийся на замену Габриэль Жезус вышел один на один, однако Кепа Аррисабалага по-настоящему выручил свою команду.
На 80-й минуте Зинченко прострелил с левого фланга, а Жезус пропустил мяч на Стерлинга, который расстрелял ворота со считанных метров — 6:0. На этом публичная порка команды Маурицио Сарри закончилась.
"Манчестер Сити" вчистую переиграл своего соперника во всех отношениях. Хозяева забили три быстрых гола тремя ударами в створ, и такое начало матча шокировало "Челси". В двух последних выездах "синие" пропустили 10 мячей без ответа, и Маурицио Сарри должен постараться найти корень этих проблем, иначе его будет искать кто-то другой.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
10.02.2019 20:55
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Последние комментарии:
крепитесь, пенсы
(ответить)
в общем если сосари не выигрывает лигу европы и какой-то внутренний кубок - слать нахуй. 2 года этой хуйни я не потерплю. Никакого времени блять.
Но будет дикий рофл, если пенсы аки моур в первый сезон в мю заберет нищеебские трофеи и попадет в лч через победу в ле...а ливерпуль...ну вы поняли)
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Непокобелимости некоторых пенсов можно только позавидовать. Ощущение такое, что если они сваляться куда-нить во вторую десятку и их поимеет условный Брайтон со счетом 0-8 они все равно найдут в этом утешение, ведь это не Ливерпуль их уделал!
(ответить)
Бля ребят совсем забыли через 2 недели, вторая серия анальной порки Челси
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Сити очень силён. Когда на скамейке сидят Марез, Сане, Сильва, Жезус.
Колбасники даже не представляют с какой мощной командой конкуриуют
(ответить)
Фишка в том, что Челси уже не будет как прежде.Такой себе Арсенал 2.0.
Абрам сейчас держит клуб в лайт режиме.
Никаких топовых трансферов.
Тупая пизда ведет Титаник прямо в айсберг.Будь у нее 3- в.о.
Баба есть баба...что было видно в Локомотиве.
(ответить)
упали аж на шестое место
(ответить)
Если Ливерпуль на что-то претендует, пусть выходит и побеждает скам в их логове, иначе пососарри))
(ответить)
залупульские дэлбики сейчас напоминают Гарольда, скрывающего боль. хохмят такие и улюлюкают, но в мыслях уже выбирают крышу, с которой будут прыгать
сукакек, ну как можно было отрываться от Сити на 10 очков, а теперь быть в роли догоняющего?
(ответить)
Уходить Сарри надо из клуба крыс и колченогих хуеглотов, если не хочет позориться и дальше. С этим сбродом ничего ему не светит.
(ответить)
Позорные наёмники. Нахуй выкинуть пол команды, уёбищи. Увидимся, когда Сарри построит команду или придёт новый тренер. Удачи братцы.
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Азар уйдёт. Челси ждёт перестройка. Будут строит новую команду. На это уйдёт 2-3 года. Сарри аут
(ответить)
Наемники!!! От былой славы и успеха остались лишь воспоминания. Понятно почему Азар бежит. Не вижу в их глазах страсти, ярости, жажды победы. Я бегаю только за зп. Зачем напрягаться???
И гребанный Сарри, когда же наконец переведет Канте в опорную зону?????
А пока - Жоржиньо, Жоржиньо, Жоржиньо!))))))
(ответить)
Как Челси попытались остановить Мансити
https://twitter.com/BeWarmers/status/1094653487965749248?s=19
(ответить)
Похоже матч МЮ — Ливер решит кто будет чемпионом...
(ответить)
Знатно окропили золотым дождем лондонскую помойку
(ответить)
Залетело 6 хуев в синюю помойку прям как в толстую жену chelsea88 )) уихихихихи ))
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Из топ 6 только Челси проиграл свой матч
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Сарри - мудак! Гнать взашей! Почему еще не выгнали?!
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Ну все, слили тренера. Ну и кто следующий?
Если летом пол состова не распродают то у нас в руководстве одни бабы да п*дорасы!
Самое обидное, что Сарри наконец стал учить наших баранов атакующему футболу, а эти дауны его слили!
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