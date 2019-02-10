"Сити" нанес "Челси" историческое поражение

"Челси" потерпел свое тяжелейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге, унизительно проиграв "Манчестер Сити" со счетом 6:0.

Относительно победы 0:2 над "Эвертоном" посреди недели в стартовом составе "горожан" вышли Александр Зинченко, Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг, заменив Николаса Отаменди, Давида Сильву и Лероя Сане.



У "синих" Андреас Кристенсен и Виллиан уступили свои места в старте Антонио Рюдигеру и Педро.



Первого опасного момента и гола не пришлось ждать долго. Уже на четвертой минуте Де Брюйне разыграл штрафной, сделав передачу по правому краю на Бернарду Силву, а тот прострелил. Несмотря на рикошет от Давида Луиса, мяч дошел до Стерлинга, который в касание поразил ворота — 1:0.



На восьмой минуте Бернарду Силва создал прекрасный момент для Серхио Агуэро, которому лишь оставалось подставить ногу под прострел партнера на дальней штанге, но аргентинец непостижимым образом промахнулся, что шокировало даже Хосепа Гвардиолу.



Впрочем, уже спустя пять минут Агуэро исправился. Подхватив мяч от Зинченко и оторвавшись от Рюдигера, Серхио закрутил мяч с дистанции в "девятку" — 2:0.



Зрители увидели и третий быстрый гол. На 19-й минуте Росс Баркли оказал медвежью услугу "Челси", головой вернув в штрафную своей команды отбитый Луисом мяч, чем незамедлительно воспользовался Агуэро — 3:0.



Унижение гостей продолжилось на 25-й минуте, когда Илкай Гюндоган подхватил отскочивший к нему на подступы к штрафной мяч и без сопротивления пробил — 4:0.



После четырех голов "Сити" позволил себе расслабиться, тогда как в "синих" взыграла гордость и стала подгонять их вперед. Хорошие моменты размочить счет имели Педро и Гонсало Игуаин, но Эдерсон оба раза сыграл на высоте.



В начале второго тайма Агуэро выиграл борьбу на втором этаже после подачи Де Брюйне с левого фланга и пробил головой — перекладина!



На 55-й минуте Сесар Аспиликуэта ударил Стерлинга по ногам, а поскольку фол случился в штрафной площадке, рефери Майк Дин назначил пенальти. Агуэро все-таки получил свой хет-трик!



Вскоре Гвардиола заменил Агуэро, Де Брюйне и даже Фернандньо, но легче гостям не стало. На 74-й минуте появившийся на замену Габриэль Жезус вышел один на один, однако Кепа Аррисабалага по-настоящему выручил свою команду.



На 80-й минуте Зинченко прострелил с левого фланга, а Жезус пропустил мяч на Стерлинга, который расстрелял ворота со считанных метров — 6:0. На этом публичная порка команды Маурицио Сарри закончилась.



"Манчестер Сити" вчистую переиграл своего соперника во всех отношениях. Хозяева забили три быстрых гола тремя ударами в створ, и такое начало матча шокировало "Челси". В двух последних выездах "синие" пропустили 10 мячей без ответа, и Маурицио Сарри должен постараться найти корень этих проблем, иначе его будет искать кто-то другой.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче