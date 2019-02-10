Феллайни ожидает, что "Юнайтед" победит ПСЖ

Маруан Феллайни Полузащитник Маруан Феллайни прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед" в январе, а также назвал "красных дьяволов" фаворитом матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сыграв только полчаса при Оле Гуннаре Сульшере, в прошлом месяце Феллайни отправился в китайский клуб "Шаньдун Лунэн". По словам Маруана, он мог уйти из "Юнайтед" еще прошлым летом — как раз в ПСЖ.

"Да, я мог перейти в ПСЖ прошлым летом".

"Думаю, я ушел в правильное время. Я провел в Англии 10 с половиной лет, отыграл ряд отличных сезонов. Я хотел новое испытание и новое приключение. Для меня настало время перемен", — сообщил Феллайни Telefoot.

Также 31-летний бельгиец признался, что ожидает победы своей бывшей команды над ПСЖ в ближайший вторник.

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" — фаворит матча с ПСЖ, учитывая их уверенность в себе и то, как они играют".

"На стороне "Манчестер Юнайтед" преимущество, но это футбольный матч, и никогда не знаешь, кто победит", — добавил Феллайни.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Феллайни, Шаньдун Лунэн

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 20:10

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Последние комментарии:




  1. timanutd 10.02.2019 21:24 # timanutd
    Команда в отличной форме. Неймар и Кавани аут. Побеждать на ОТ обязаны.

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  2. muchampion 10.02.2019 20:30 # muchampion
    Без Фелайни на поле конечно

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