"Тоттенхэм" справился с "Лестером"

Тоттенхэм "Тоттенхэм" одержал четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, не без проблем переиграв в домашних стенах "Лестер" — 3:1.

По сравнению с выцарапанной победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Получили свой шанс Данни Роуз, Оливер Скипп и Фернандо Льоренте, тогда как Тоби Алдервейрелд и Лукас Моура переместились в запас, а Эрик Ламела даже не попал в заявку.

У "лис" с первых минут появился дебютант Юри Тилеманс, который заменил Джейми Варди.

В начале матча "Тоттенхэм" проявил свои хозяйские повадки, постаравшись взять контроль над территорией и мячом, но затем "Лестер" показал свои зубы. Центральные защитники гостей Харри Магуайр и Джонни Эванс отметились опасным ударами головой. Затем молодой Харви Барнс вышел практически один на один, однако промахнулся мимо дальнего угла.

"Лисы" смотрелись очень достойно, не претендуя на владение мячом и делая ставку на стремительный контратакующий футбол. А вот хозяева впервые потревожили Каспера Шмейхеля только на 18-й минуте, когда из пределов штрафной бил Данни Роуз, но голкипер "Лестера" правильно занял позицию.

Впрочем, "шпорам" и не потребовалось много шансов, чтобы открыть счет. На 33-й минуте Кристиан Эриксен навесил на линию вратарской, где Давинсон Санчес, избежав офсайда и опередив Магуайра, неотразимо пробил головой — 1:0.

После пропущенного гола гости заметно приуныл и перестал огрызаться — хозяева полностью контролировали игру, хотя особых моментов до перерыва не создали.

Зато после перерыва "лисы" оживились и вновь принялись напрягать соперника. В конце концов Джеймс Мэддисон нарвался на фол Яна Вертонгена в штрафной, но едва вышедший на замену Варди не смог пробить Уго Льориса с 11-метровой отметки.

На какое-то время "Лестер" оказался выведен из равновесия после нереализованного пенальти, и "Тоттенхэм" поспешил этим воспользоваться. На 58-й минуте Эриксен нанес дальний удар по воротам своего партнера по сборной Дании Шмейхеля — 2:0.

На 65-й минуте "лисы" могли вернуться в игру, но Барнс загубил и свой второй выход один на один — на сей раз ему не позволил отличиться Льорис. Нужно отдать должное гостям, которые не опустили руки.

Все-таки "Лестер" был вознагражден за свои старания. На 76-й минуте Рикарду Перейра сыграл в стенку с Тилемансом на правом фланге, а затем прострелил к ближней штанге, где Джейми Варди опередил двух защитников и исправился за промах с пенальти — 2:1.

В концовке "лисы" пошли ва-банк, но слишком заигрались, и в компенсированное время Сон со своей половины поля убежал на свидание со Шмейхелем, утвердив победу "шпор" — 3:1.

"Лестер" создал предостаточно моментов для такого матча и такого соперника, но реализация хромает в команде Клода Пюэля на обе ноги. "Тоттенхэм" выцарапал четвертую победу подряд, продолжая оказывать давление на двух лидеров.

"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 18:25

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Последние комментарии:




  1. billy-bones 10.02.2019 19:22 # billy-bones
    Без паники! Прошло всего 20 минут, еще можно отыграться (или получить еще 15 голов).

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  2. bezviz 10.02.2019 19:22 # bezviz
    чем чаще будут е6ать эту недокоманду вот так тем больше руководство членсе будет задумываться что нужно что-то менять кардинально, в клубе, составе, это полезные всосы)

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  3. merphi 10.02.2019 19:22 # merphi
    Щолси даёш 0-8.

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  4. torres-9- 10.02.2019 19:22 # torres-9-
    Неужели Челси настолько слабые

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  5. liverfun 10.02.2019 19:21 # liverfun
    правильно азар хочет съебать, он и канте - единственные кто хоть что-то может

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  6. mufc1994 10.02.2019 19:21 # mufc1994
    Это не саррибол, это xyй в жoпе))

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  7. akado 10.02.2019 19:21 # akado
    Сча на 6 соскочат по разнице, ыыы

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  8. monsieurgood 10.02.2019 19:21 # monsieurgood
    сарии уволят,
    азар в реал,
    луиза и алонсо в утиль

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  9. frank-einstein 10.02.2019 19:21 # frank-einstein
    е6ать щолси и6ут просто

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  10. slash-lfc 10.02.2019 19:21 # slash-lfc
    Гвардиола крут, просто зверь.

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  11. chelsea-69 10.02.2019 19:20 # chelsea-69
    А вы говорите Зина, Зина...
    В одиночку ебет Педру с Аспи

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  12. toha-bludsikir 10.02.2019 19:20 # toha-bludsikir
    Просто в рот ебут пенсов.

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  13. highneken 10.02.2019 19:20 # highneken
    Даешь 11й хет-трик Агуэро!!)

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  14. kos9k 10.02.2019 19:20 # kos9k
    вухахаха

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  15. keremet 10.02.2019 19:20 # keremet
    лол, ожидаемо челси немощи

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  16. mc-od 10.02.2019 19:20 # mc-od
    KPACUBO! C'MON CITY!

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  17. quavo 10.02.2019 19:20 # quavo
    Вроде ебут щелси, а обоссана лузерка , ахахпх

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  18. griezmann 10.02.2019 19:20 # griezmann
    КОРОЛИ !!!
    ебем пенсов как портовую парашу, просто ЧЕМПИОНЫ !!!

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  19. fc-oil 10.02.2019 19:20 # fc-oil
    Полный барклей у пенсов.

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  20. ghostskull8 10.02.2019 19:20 # ghostskull8
    ахаха челси просто обосраны со всех сторон..

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