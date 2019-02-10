"Тоттенхэм" справился с "Лестером"
"Тоттенхэм" одержал четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, не без проблем переиграв в домашних стенах "Лестер" — 3:1.
По сравнению с выцарапанной победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Получили свой шанс Данни Роуз, Оливер Скипп и Фернандо Льоренте, тогда как Тоби Алдервейрелд и Лукас Моура переместились в запас, а Эрик Ламела даже не попал в заявку.
У "лис" с первых минут появился дебютант Юри Тилеманс, который заменил Джейми Варди.
В начале матча "Тоттенхэм" проявил свои хозяйские повадки, постаравшись взять контроль над территорией и мячом, но затем "Лестер" показал свои зубы. Центральные защитники гостей Харри Магуайр и Джонни Эванс отметились опасным ударами головой. Затем молодой Харви Барнс вышел практически один на один, однако промахнулся мимо дальнего угла.
"Лисы" смотрелись очень достойно, не претендуя на владение мячом и делая ставку на стремительный контратакующий футбол. А вот хозяева впервые потревожили Каспера Шмейхеля только на 18-й минуте, когда из пределов штрафной бил Данни Роуз, но голкипер "Лестера" правильно занял позицию.
Впрочем, "шпорам" и не потребовалось много шансов, чтобы открыть счет. На 33-й минуте Кристиан Эриксен навесил на линию вратарской, где Давинсон Санчес, избежав офсайда и опередив Магуайра, неотразимо пробил головой — 1:0.
После пропущенного гола гости заметно приуныл и перестал огрызаться — хозяева полностью контролировали игру, хотя особых моментов до перерыва не создали.
Зато после перерыва "лисы" оживились и вновь принялись напрягать соперника. В конце концов Джеймс Мэддисон нарвался на фол Яна Вертонгена в штрафной, но едва вышедший на замену Варди не смог пробить Уго Льориса с 11-метровой отметки.
На какое-то время "Лестер" оказался выведен из равновесия после нереализованного пенальти, и "Тоттенхэм" поспешил этим воспользоваться. На 58-й минуте Эриксен нанес дальний удар по воротам своего партнера по сборной Дании Шмейхеля — 2:0.
На 65-й минуте "лисы" могли вернуться в игру, но Барнс загубил и свой второй выход один на один — на сей раз ему не позволил отличиться Льорис. Нужно отдать должное гостям, которые не опустили руки.
Все-таки "Лестер" был вознагражден за свои старания. На 76-й минуте Рикарду Перейра сыграл в стенку с Тилемансом на правом фланге, а затем прострелил к ближней штанге, где Джейми Варди опередил двух защитников и исправился за промах с пенальти — 2:1.
В концовке "лисы" пошли ва-банк, но слишком заигрались, и в компенсированное время Сон со своей половины поля убежал на свидание со Шмейхелем, утвердив победу "шпор" — 3:1.
"Лестер" создал предостаточно моментов для такого матча и такого соперника, но реализация хромает в команде Клода Пюэля на обе ноги. "Тоттенхэм" выцарапал четвертую победу подряд, продолжая оказывать давление на двух лидеров.
"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче
10.02.2019 18:25
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Без паники! Прошло всего 20 минут, еще можно отыграться (или получить еще 15 голов).
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чем чаще будут е6ать эту недокоманду вот так тем больше руководство членсе будет задумываться что нужно что-то менять кардинально, в клубе, составе, это полезные всосы)
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Щолси даёш 0-8.
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Неужели Челси настолько слабые
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правильно азар хочет съебать, он и канте - единственные кто хоть что-то может
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Это не саррибол, это xyй в жoпе))
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Сча на 6 соскочат по разнице, ыыы
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сарии уволят,
азар в реал,
луиза и алонсо в утиль
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е6ать щолси и6ут просто
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Гвардиола крут, просто зверь.
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А вы говорите Зина, Зина...
В одиночку ебет Педру с Аспи
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Просто в рот ебут пенсов.
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Даешь 11й хет-трик Агуэро!!)
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вухахаха
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лол, ожидаемо челси немощи
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KPACUBO! C'MON CITY!
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Вроде ебут щелси, а обоссана лузерка , ахахпх
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КОРОЛИ !!!
ебем пенсов как портовую парашу, просто ЧЕМПИОНЫ !!!
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Полный барклей у пенсов.
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ахаха челси просто обосраны со всех сторон..
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