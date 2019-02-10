"Тоттенхэм" справился с "Лестером"

"Тоттенхэм" одержал четвертую победу подряд в Премьер-Лиге, не без проблем переиграв в домашних стенах "Лестер" — 3:1.

По сравнению с выцарапанной победой над "Ньюкаслом" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Получили свой шанс Данни Роуз, Оливер Скипп и Фернандо Льоренте, тогда как Тоби Алдервейрелд и Лукас Моура переместились в запас, а Эрик Ламела даже не попал в заявку.



У "лис" с первых минут появился дебютант Юри Тилеманс, который заменил Джейми Варди.



В начале матча "Тоттенхэм" проявил свои хозяйские повадки, постаравшись взять контроль над территорией и мячом, но затем "Лестер" показал свои зубы. Центральные защитники гостей Харри Магуайр и Джонни Эванс отметились опасным ударами головой. Затем молодой Харви Барнс вышел практически один на один, однако промахнулся мимо дальнего угла.



"Лисы" смотрелись очень достойно, не претендуя на владение мячом и делая ставку на стремительный контратакующий футбол. А вот хозяева впервые потревожили Каспера Шмейхеля только на 18-й минуте, когда из пределов штрафной бил Данни Роуз, но голкипер "Лестера" правильно занял позицию.



Впрочем, "шпорам" и не потребовалось много шансов, чтобы открыть счет. На 33-й минуте Кристиан Эриксен навесил на линию вратарской, где Давинсон Санчес, избежав офсайда и опередив Магуайра, неотразимо пробил головой — 1:0.



После пропущенного гола гости заметно приуныл и перестал огрызаться — хозяева полностью контролировали игру, хотя особых моментов до перерыва не создали.



Зато после перерыва "лисы" оживились и вновь принялись напрягать соперника. В конце концов Джеймс Мэддисон нарвался на фол Яна Вертонгена в штрафной, но едва вышедший на замену Варди не смог пробить Уго Льориса с 11-метровой отметки.



На какое-то время "Лестер" оказался выведен из равновесия после нереализованного пенальти, и "Тоттенхэм" поспешил этим воспользоваться. На 58-й минуте Эриксен нанес дальний удар по воротам своего партнера по сборной Дании Шмейхеля — 2:0.



На 65-й минуте "лисы" могли вернуться в игру, но Барнс загубил и свой второй выход один на один — на сей раз ему не позволил отличиться Льорис. Нужно отдать должное гостям, которые не опустили руки.



Все-таки "Лестер" был вознагражден за свои старания. На 76-й минуте Рикарду Перейра сыграл в стенку с Тилемансом на правом фланге, а затем прострелил к ближней штанге, где Джейми Варди опередил двух защитников и исправился за промах с пенальти — 2:1.



В концовке "лисы" пошли ва-банк, но слишком заигрались, и в компенсированное время Сон со своей половины поля убежал на свидание со Шмейхелем, утвердив победу "шпор" — 3:1.



"Лестер" создал предостаточно моментов для такого матча и такого соперника, но реализация хромает в команде Клода Пюэля на обе ноги. "Тоттенхэм" выцарапал четвертую победу подряд, продолжая оказывать давление на двух лидеров.



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче