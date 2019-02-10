Пол Скоулз назначен главным тренером "Олдхэма"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз был назначен главным тренером "Олдхэм Атлетик" из Лиги Два.

"Олдхэм" находился в поисках постоянного рулевого с 27 декабря, когда тренерский мостик освободил Фрэнки Банн.



Обратившись к Скоулзу, который поддерживает клуб с детства, "Олдхэм" обнаружил, что Пол заинтересован получить свою первую самостоятельную тренерскую работу.



Однако к назначению Скоулза возникла помеха, ведь Пол владеет 10 процентами акций клуба "Солфорд", который уже в этом сезоне имеет все шансы оформить выход в Лигу Два.



Из-за вероятного конфликта интересов потребовалось вмешательство Футбольной Лиги, которая разрешила Скоулзу возглавить "Олдхэм", не продавая долю в "Солфорде", при условии, что два клуба не будут проводить трансферы между собой.



Как сообщает Sky Sports, после одобрения Футбольной Лиги 44-летний Скоулз подписал контракт с "Олдхэмом" и уже в понедельник приступит к работе. Пол проведет тренировку, а также будет официально представлен на пресс-конференции.