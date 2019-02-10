Пол Скоулз назначен главным тренером "Олдхэма"

Пол Скоулз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз был назначен главным тренером "Олдхэм Атлетик" из Лиги Два.

"Олдхэм" находился в поисках постоянного рулевого с 27 декабря, когда тренерский мостик освободил Фрэнки Банн.

Обратившись к Скоулзу, который поддерживает клуб с детства, "Олдхэм" обнаружил, что Пол заинтересован получить свою первую самостоятельную тренерскую работу.

Однако к назначению Скоулза возникла помеха, ведь Пол владеет 10 процентами акций клуба "Солфорд", который уже в этом сезоне имеет все шансы оформить выход в Лигу Два.

Из-за вероятного конфликта интересов потребовалось вмешательство Футбольной Лиги, которая разрешила Скоулзу возглавить "Олдхэм", не продавая долю в "Солфорде", при условии, что два клуба не будут проводить трансферы между собой.

Как сообщает Sky Sports, после одобрения Футбольной Лиги 44-летний Скоулз подписал контракт с "Олдхэмом" и уже в понедельник приступит к работе. Пол проведет тренировку, а также будет официально представлен на пресс-конференции.


Метки Олдхэм, Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 18:00

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  1. mancunia-planet 10.02.2019 18:41 # mancunia-planet
    Крассссссава! Удачи!

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  2. shmanisa 10.02.2019 18:24 # shmanisa
    Тропарь, хотя замарал себя игрой в манюре.

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  3. monsieurgood 10.02.2019 18:22 # monsieurgood
    оп, тима - огонь, слежу за ними, правда, середняк, аки мю, так что скоулз там быстро освоится

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  4. xin 10.02.2019 18:14 # xin
    В лиге 2 ему самое место

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  5. chebrec 10.02.2019 18:02 # chebrec
    Ничего себе!

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