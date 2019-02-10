Пол Скоулз назначен главным тренером "Олдхэма"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз был назначен главным тренером "Олдхэм Атлетик" из Лиги Два.
"Олдхэм" находился в поисках постоянного рулевого с 27 декабря, когда тренерский мостик освободил Фрэнки Банн.
Обратившись к Скоулзу, который поддерживает клуб с детства, "Олдхэм" обнаружил, что Пол заинтересован получить свою первую самостоятельную тренерскую работу.
Однако к назначению Скоулза возникла помеха, ведь Пол владеет 10 процентами акций клуба "Солфорд", который уже в этом сезоне имеет все шансы оформить выход в Лигу Два.
Из-за вероятного конфликта интересов потребовалось вмешательство Футбольной Лиги, которая разрешила Скоулзу возглавить "Олдхэм", не продавая долю в "Солфорде", при условии, что два клуба не будут проводить трансферы между собой.
Как сообщает Sky Sports, после одобрения Футбольной Лиги 44-летний Скоулз подписал контракт с "Олдхэмом" и уже в понедельник приступит к работе. Пол проведет тренировку, а также будет официально представлен на пресс-конференции.
10.02.2019 18:00
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Последние комментарии:
Крассссссава! Удачи!
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Тропарь, хотя замарал себя игрой в манюре.
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оп, тима - огонь, слежу за ними, правда, середняк, аки мю, так что скоулз там быстро освоится
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В лиге 2 ему самое место
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Ничего себе!
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