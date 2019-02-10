Мата верит, что "Юнайтед" может пройти ПСЖ в Лиге Чемпионов

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата считает, что восхождение на четвертую строчку в Премьер-Лиге придаст его команде уверенности на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Когда Оле Гуннар Сульшер приходил на место Жозе Моуриньо в декабре, "красные дьяволы" находились в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги.

Однако накануне "Юнайтед" минимум на сутки поднялся на четвертую строчку, разгромив "Фулхэм" со счетом 0:3. Столь быстрое изменение ситуации в Премьер-Лиге является свидетельством того, что победа над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов возможна, считает Мата.

"Это правда — два месяца назад наши дела шли плохо. Тогда казалось, нам будет очень сложно попасть в зону Лиги Чемпионов, но вот мы уже здесь".

"У ПСЖ великолепная команда, в какой бы форме они ни находились. У них есть игроки, которые могут менять ход матчей, и от нас потребуется сыграть в свой лучший футбол, чтобы добиться победы".

"Кроме того, мы должны постараться получить удовольствие от такого рода матчей, потому что каждый хочет в них участвовать", — сообщил Мата ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 17:00

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  1. tot35 10.02.2019 18:24 # tot35
    Как то пох

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  2. silva77 10.02.2019 17:20 # silva77
    НЕВОЗМОЖНО

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  3. ganinilyha 10.02.2019 17:09 # ganinilyha
    Минус маур у мю, минус Неймар и Кавани у ПСЖ. Такими темпами Буффон до 60 лет играть будет.

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