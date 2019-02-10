Мата верит, что "Юнайтед" может пройти ПСЖ в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата считает, что восхождение на четвертую строчку в Премьер-Лиге придаст его команде уверенности на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Когда Оле Гуннар Сульшер приходил на место Жозе Моуриньо в декабре, "красные дьяволы" находились в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги.



Однако накануне "Юнайтед" минимум на сутки поднялся на четвертую строчку, разгромив "Фулхэм" со счетом 0:3. Столь быстрое изменение ситуации в Премьер-Лиге является свидетельством того, что победа над ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов возможна, считает Мата.



"Это правда — два месяца назад наши дела шли плохо. Тогда казалось, нам будет очень сложно попасть в зону Лиги Чемпионов, но вот мы уже здесь".



"У ПСЖ великолепная команда, в какой бы форме они ни находились. У них есть игроки, которые могут менять ход матчей, и от нас потребуется сыграть в свой лучший футбол, чтобы добиться победы".



"Кроме того, мы должны постараться получить удовольствие от такого рода матчей, потому что каждый хочет в них участвовать", — сообщил Мата ESPN.