Сульшер рассчитывает на Фреда
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свою поддержку полузащитнику Фреду, который в очередной раз даже не попал в число запасных.
Последний раз Фред играл за "Юнайтед" еще 5 января — то был матч 3-го раунда Кубка Англии против "Рединга". В Премьер-Лиге же летний новичок "красных дьяволов" не выходит на поле с поединка против "Кардиффа" 22 декабря, когда Сульшер дебютировал в новой для себя роли.
В трех из семи последних матчей, включая выезд к "Фулхэму" накануне, 25-летний бразилец оказывался вне заявки "Юнайтед", однако Сульшер не спешит ставить крест на игроке, который стоил клубу 52 миллиона фунтов.
"К Фреду у меня точно такое же отношение, как и к любому другому игроку. Не переживайте, он способен приносить пользу, и он будет приносить пользу", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
10.02.2019 16:00
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