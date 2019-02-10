Коутиньо не собирается назад в Премьер-Лигу
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо исключает свое возвращение в Премьер-Лигу грядущим летом.
Напомним, Коутиньо перебрался на "Ноу Камп" из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов лишь в январе прошлого года. Однако заиграть в соответствии со своим ценником Филиппе не удалось.
Недавно в прессе появились слухи, что "Барселона" может продать игрока, который не оправдывает надежд. Таблоиды принялись сватать 26-летнего бразильца в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Однако Daily Mail утверждает, что в данный момент Коутиньо исключает свой уход из "Барселоны". Филиппе так долго и так упорно сражался, чтобы вырваться сюда, что не готов поспешно отказываться от своей мечты.
10.02.2019 15:15
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Последние комментарии:
Вы что
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кто такой?
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Да он нахер никому не нужен
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Он ж не лемпард или сансос .
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