Коутиньо не собирается назад в Премьер-Лигу

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо исключает свое возвращение в Премьер-Лигу грядущим летом.

Напомним, Коутиньо перебрался на "Ноу Камп" из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов лишь в январе прошлого года. Однако заиграть в соответствии со своим ценником Филиппе не удалось.

Недавно в прессе появились слухи, что "Барселона" может продать игрока, который не оправдывает надежд. Таблоиды принялись сватать 26-летнего бразильца в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Однако Daily Mail утверждает, что в данный момент Коутиньо исключает свой уход из "Барселоны". Филиппе так долго и так упорно сражался, чтобы вырваться сюда, что не готов поспешно отказываться от своей мечты.


Метки Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 15:15

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  1. paladinzadr111 10.02.2019 15:40 # paladinzadr111
    Вы что

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  2. liverfun 10.02.2019 15:34 # liverfun
    кто такой?

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  3. fanat-united 10.02.2019 15:30 # fanat-united
    Да он нахер никому не нужен

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  4. chr1s8rown 10.02.2019 15:25 # chr1s8rown
    Он ж не лемпард или сансос .

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