Санчес хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Юнайтед"
Нападающий Алексис Санчес признался, что мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Уже в ближайший вторник "красные дьяволы" возобновят свой путь в Лиге Чемпионов — на "Олд Траффорд" в рамках первого матча 1/8 финала пожалует ПСЖ.
С этим турниром у Алексиса связаны особенные чувства. В 2011 году Санчес пришел в "Барселону" на следующий сезон после победы каталонцев в Лиге Чемпионов, а ушел до того, как они сделали это снова в 2015.
"Лига Чемпионов — это мечта для каждого футболиста. Я жил с этой мечтой в "Барселоне" и видел своими глазами, каково это. Надеюсь, однажды и я смогу это испытать. Почему бы не с "Юнайтед"?
"Мы вышли из группы, и дальше нас ждет ПСЖ. Это большое испытание, но предстоит сыграть 180 минут, за которые может произойти всякое".
"Юнайтед" — клуб с огромной историей, и мы можем победить любого. Если мы выиграем на "Олд Траффорд" и не пропустим, думаю, мы станем фаворитами ответного матча".
"Думаю, нам это по силам. У этой команды "Юнайтед" большие шансы забить в Париже", — сообщил Санчес Daily Mirror.
10.02.2019 14:00
Просмотров: 484
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Подобие майнд геймз
(ответить)
Губу раскатал.
(ответить)
Ахаххахахахаха
(ответить)
Санчес мне нравится тем, что поимел ЧМОнчестерскую помойку.. развел на бабки😂 и конечно он понимает, что ЧМОнчестер никогда больше не выиграет ЛЧ...
(ответить)
А мы ждём когда тебя и Лукаку сольют в Китай
(ответить)
Мы все верим. Но к сожалению он будет лишь пассажиром
(ответить)
вообще смешно, когда слышишь "мы" от такого товарища как сунчес. "мы"? это ты и деньги, что ли? он никак не отождествляется с командой. так, случайный мужик, которому предложили побегать за зп полю. совершенно инородное тело. я уже даже стал забывать, что он там "играет".
(ответить)
чё он там курит?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий