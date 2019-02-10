Санчес хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес признался, что мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Уже в ближайший вторник "красные дьяволы" возобновят свой путь в Лиге Чемпионов — на "Олд Траффорд" в рамках первого матча 1/8 финала пожалует ПСЖ.

С этим турниром у Алексиса связаны особенные чувства. В 2011 году Санчес пришел в "Барселону" на следующий сезон после победы каталонцев в Лиге Чемпионов, а ушел до того, как они сделали это снова в 2015.

"Лига Чемпионов — это мечта для каждого футболиста. Я жил с этой мечтой в "Барселоне" и видел своими глазами, каково это. Надеюсь, однажды и я смогу это испытать. Почему бы не с "Юнайтед"?

"Мы вышли из группы, и дальше нас ждет ПСЖ. Это большое испытание, но предстоит сыграть 180 минут, за которые может произойти всякое".

"Юнайтед" — клуб с огромной историей, и мы можем победить любого. Если мы выиграем на "Олд Траффорд" и не пропустим, думаю, мы станем фаворитами ответного матча".

"Думаю, нам это по силам. У этой команды "Юнайтед" большие шансы забить в Париже", — сообщил Санчес Daily Mirror.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 484

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  1. pistolero-lfc 10.02.2019 14:27 # pistolero-lfc
    Подобие майнд геймз

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  2. tot35 10.02.2019 14:23 # tot35
    Губу раскатал.

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  3. electric 10.02.2019 14:22 # electric
    Ахаххахахахаха

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  4. yudjinnah 10.02.2019 14:17 # yudjinnah
    Санчес мне нравится тем, что поимел ЧМОнчестерскую помойку.. развел на бабки&#128514; и конечно он понимает, что ЧМОнчестер никогда больше не выиграет ЛЧ...

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  5. fanat-united 10.02.2019 14:12 # fanat-united
    А мы ждём когда тебя и Лукаку сольют в Китай

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  6. januzaj00 10.02.2019 14:06 # januzaj00
    Мы все верим. Но к сожалению он будет лишь пассажиром

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  7. monsieurgood 10.02.2019 14:05 # monsieurgood
    вообще смешно, когда слышишь "мы" от такого товарища как сунчес. "мы"? это ты и деньги, что ли? он никак не отождествляется с командой. так, случайный мужик, которому предложили побегать за зп полю. совершенно инородное тело. я уже даже стал забывать, что он там "играет".

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  8. unclearness 10.02.2019 14:02 # unclearness
    чё он там курит?

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