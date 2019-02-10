Санчес хочет выиграть Лигу Чемпионов с "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес признался, что мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Уже в ближайший вторник "красные дьяволы" возобновят свой путь в Лиге Чемпионов — на "Олд Траффорд" в рамках первого матча 1/8 финала пожалует ПСЖ.



С этим турниром у Алексиса связаны особенные чувства. В 2011 году Санчес пришел в "Барселону" на следующий сезон после победы каталонцев в Лиге Чемпионов, а ушел до того, как они сделали это снова в 2015.



"Лига Чемпионов — это мечта для каждого футболиста. Я жил с этой мечтой в "Барселоне" и видел своими глазами, каково это. Надеюсь, однажды и я смогу это испытать. Почему бы не с "Юнайтед"?



"Мы вышли из группы, и дальше нас ждет ПСЖ. Это большое испытание, но предстоит сыграть 180 минут, за которые может произойти всякое".



"Юнайтед" — клуб с огромной историей, и мы можем победить любого. Если мы выиграем на "Олд Траффорд" и не пропустим, думаю, мы станем фаворитами ответного матча".



"Думаю, нам это по силам. У этой команды "Юнайтед" большие шансы забить в Париже", — сообщил Санчес Daily Mirror.