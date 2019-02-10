Смоллинг: "Пожинаю плоды от того, что стал веганом"

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что чувствует себя здоровее и сильнее, став веганом.

В прошлом сезоне под влиянием своей жены 29-летний игрок сборной Англии полностью исключил из своего рациона мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Теперь Смоллинг ощущает отдачу от этой диеты и не собирается возвращаться к прежнему питанию.

"Недавно мы тестировали заднюю поверхность бедра, и сила моей мышцы увеличилась на 35 процентов относительно предыдущего теста. Упражнение на велосипеде также показало, что моя мощь возросла. Я постоянно становлюсь сильнее и демонстрирую все более лучшие результаты".

"Еще до того, как стать веганом, я отказался от красного мяса и заметил, что после матчей у меня меньше воспалений, а восстановление проходит быстрее. У меня было достаточно много симптомов, но стоило мне стать веганом полностью, как я их больше не наблюдаю".

"Я чувствовал себя наиболее уставшим на второй день после матча, но теперь это изменилось, и на второй день я чувствую себя гораздо более свежим, чем прежде".

"Улучшилось даже состояние моей кожи, у меня меньше прыщей, чем раньше. Диета помогла мне значительно улучшить свою физическую форму", — сообщил Смоллинг Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1644

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 10.02.2019 14:15 # royal-arsenal
    В Арсенал его надо летом забрать. Будет связка защитников-веганов

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  2. irbis85 10.02.2019 14:02 # irbis85
    тото я гляжу Беллерин из лазарета теперь не вылазиет после того как веганом стал

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  3. van-der-slav 10.02.2019 13:52 # van-der-slav
    Почему веганы выебываются тем что они веганы? Ну веган и веган, всем насрать

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  4. kel-thuzad 10.02.2019 13:51 # kel-thuzad
    Более лучше хД

    А вообще дебил, конечно.

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  5. thegodfather 10.02.2019 13:28 # thegodfather
    ага, уже плод ананаса на голове расти начал

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  6. alex-maradona 10.02.2019 13:24 # alex-maradona
    Он прав, тем более играет он как настоящее био-удобрение. Собственно как и раньше

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  7. tvinkovod 10.02.2019 13:20 # tvinkovod
    ну оно и видно как он чувствует себя здоровее и сильнее, вчера был наверное самым слабым звеном

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  8. ganinilyha 10.02.2019 13:17 # ganinilyha
    Долбаёб

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  9. kedr 10.02.2019 13:15 # kedr
    Поначалу да, потому как организм разгрузился, но чем дальше тем будет хуже - в итоге инвалидность...)

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  10. olimpic14 10.02.2019 13:11 # olimpic14
    Да ну нафиг)) Природу на@бал...??))) Клоун млять...

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  11. joker-lip 10.02.2019 13:07 # joker-lip
    задняя поверхность бедра у него окрепла.. чертовы глиномесы

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  12. edvinman-utd 10.02.2019 13:06 # edvinman-utd
    Тоже хочу стать веганом, но это очень трудно и дорого. Казах)

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  13. chelsealondon 10.02.2019 13:05 # chelsealondon
    Неужели так?...

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