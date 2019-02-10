Смоллинг: "Пожинаю плоды от того, что стал веганом"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что чувствует себя здоровее и сильнее, став веганом.
В прошлом сезоне под влиянием своей жены 29-летний игрок сборной Англии полностью исключил из своего рациона мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Теперь Смоллинг ощущает отдачу от этой диеты и не собирается возвращаться к прежнему питанию.
"Недавно мы тестировали заднюю поверхность бедра, и сила моей мышцы увеличилась на 35 процентов относительно предыдущего теста. Упражнение на велосипеде также показало, что моя мощь возросла. Я постоянно становлюсь сильнее и демонстрирую все более лучшие результаты".
"Еще до того, как стать веганом, я отказался от красного мяса и заметил, что после матчей у меня меньше воспалений, а восстановление проходит быстрее. У меня было достаточно много симптомов, но стоило мне стать веганом полностью, как я их больше не наблюдаю".
"Я чувствовал себя наиболее уставшим на второй день после матча, но теперь это изменилось, и на второй день я чувствую себя гораздо более свежим, чем прежде".
"Улучшилось даже состояние моей кожи, у меня меньше прыщей, чем раньше. Диета помогла мне значительно улучшить свою физическую форму", — сообщил Смоллинг Sky Sports.
10.02.2019 13:00
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Последние комментарии:
В Арсенал его надо летом забрать. Будет связка защитников-веганов
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тото я гляжу Беллерин из лазарета теперь не вылазиет после того как веганом стал
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Почему веганы выебываются тем что они веганы? Ну веган и веган, всем насрать
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Более лучше хД
А вообще дебил, конечно.
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ага, уже плод ананаса на голове расти начал
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Он прав, тем более играет он как настоящее био-удобрение. Собственно как и раньше
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ну оно и видно как он чувствует себя здоровее и сильнее, вчера был наверное самым слабым звеном
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Долбаёб
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Поначалу да, потому как организм разгрузился, но чем дальше тем будет хуже - в итоге инвалидность...)
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Да ну нафиг)) Природу на@бал...??))) Клоун млять...
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задняя поверхность бедра у него окрепла.. чертовы глиномесы
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Тоже хочу стать веганом, но это очень трудно и дорого. Казах)
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Неужели так?...
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