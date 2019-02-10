Смоллинг: "Пожинаю плоды от того, что стал веганом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что чувствует себя здоровее и сильнее, став веганом.

В прошлом сезоне под влиянием своей жены 29-летний игрок сборной Англии полностью исключил из своего рациона мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Теперь Смоллинг ощущает отдачу от этой диеты и не собирается возвращаться к прежнему питанию.



"Недавно мы тестировали заднюю поверхность бедра, и сила моей мышцы увеличилась на 35 процентов относительно предыдущего теста. Упражнение на велосипеде также показало, что моя мощь возросла. Я постоянно становлюсь сильнее и демонстрирую все более лучшие результаты".



"Еще до того, как стать веганом, я отказался от красного мяса и заметил, что после матчей у меня меньше воспалений, а восстановление проходит быстрее. У меня было достаточно много симптомов, но стоило мне стать веганом полностью, как я их больше не наблюдаю".



"Я чувствовал себя наиболее уставшим на второй день после матча, но теперь это изменилось, и на второй день я чувствую себя гораздо более свежим, чем прежде".



"Улучшилось даже состояние моей кожи, у меня меньше прыщей, чем раньше. Диета помогла мне значительно улучшить свою физическую форму", — сообщил Смоллинг Sky Sports.