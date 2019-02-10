Игуаин: "Сарри сделает так, чтобы я играл в свою лучшую игру"
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин уверен, что главный тренер Маурицио Сарри поможет ему вернуться к своему лучшему футболу.
Игуаин достаточно невыразительно отыграл первую половину этого сезона в "Милане", поэтому в январе без колебаний откликнулся на предложение воссоединиться с Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".
В сезоне 2015/16, играя в Саррибол, Игуаину удалось наколотить 38 мячей с учетом всех соревнований, и теперь Гонсало надеется вернуться к тем высотам.
"Он тот тренер, который заставлял меня показывать свою лучшую игру. Я хорошо знаю его, он хорошо знает меня".
"Надеюсь, я вернусь на свой прежний уровень, таков план. Он поможет мне в этом. Он знает мою игру и то, как сделать так, чтобы я показывал свою лучшую игру".
"Я очень счастлив быть здесь. Это удивительный клуб и удивительный стадион. Это действительно великолепный опыт. Надеюсь, со временем эта команда сможет достичь всех целей, что только возможны", — сообщил Игуаин Sky Sports.
10.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
как же зае6aли такие разговоры.. раньше игроки делом доказывали всё, а сейчас одни разговоры, интервью и соц.сети
смотри не обосрись сегодня против Сити, а то после таких вьюшек обычно шкварятся
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Ждём с нетерпением
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