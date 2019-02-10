Игуаин: "Сарри сделает так, чтобы я играл в свою лучшую игру"

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин уверен, что главный тренер Маурицио Сарри поможет ему вернуться к своему лучшему футболу.

Игуаин достаточно невыразительно отыграл первую половину этого сезона в "Милане", поэтому в январе без колебаний откликнулся на предложение воссоединиться с Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".



В сезоне 2015/16, играя в Саррибол, Игуаину удалось наколотить 38 мячей с учетом всех соревнований, и теперь Гонсало надеется вернуться к тем высотам.



"Он тот тренер, который заставлял меня показывать свою лучшую игру. Я хорошо знаю его, он хорошо знает меня".



"Надеюсь, я вернусь на свой прежний уровень, таков план. Он поможет мне в этом. Он знает мою игру и то, как сделать так, чтобы я показывал свою лучшую игру".



"Я очень счастлив быть здесь. Это удивительный клуб и удивительный стадион. Это действительно великолепный опыт. Надеюсь, со временем эта команда сможет достичь всех целей, что только возможны", — сообщил Игуаин Sky Sports.