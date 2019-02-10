Игуаин: "Сарри сделает так, чтобы я играл в свою лучшую игру"

Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин уверен, что главный тренер Маурицио Сарри поможет ему вернуться к своему лучшему футболу.

Игуаин достаточно невыразительно отыграл первую половину этого сезона в "Милане", поэтому в январе без колебаний откликнулся на предложение воссоединиться с Сарри, с которым ему довелось поработать в "Наполи".

В сезоне 2015/16, играя в Саррибол, Игуаину удалось наколотить 38 мячей с учетом всех соревнований, и теперь Гонсало надеется вернуться к тем высотам.

"Он тот тренер, который заставлял меня показывать свою лучшую игру. Я хорошо знаю его, он хорошо знает меня".

"Надеюсь, я вернусь на свой прежний уровень, таков план. Он поможет мне в этом. Он знает мою игру и то, как сделать так, чтобы я показывал свою лучшую игру".

"Я очень счастлив быть здесь. Это удивительный клуб и удивительный стадион. Это действительно великолепный опыт. Надеюсь, со временем эта команда сможет достичь всех целей, что только возможны", — сообщил Игуаин Sky Sports.


Метки Игуаин, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 12:00

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  1. stamford-bridge 10.02.2019 13:47 # stamford-bridge
    как же зае6aли такие разговоры.. раньше игроки делом доказывали всё, а сейчас одни разговоры, интервью и соц.сети
    смотри не обосрись сегодня против Сити, а то после таких вьюшек обычно шкварятся

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  2. chebrec 10.02.2019 12:06 # chebrec
    Ждём с нетерпением

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