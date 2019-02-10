Гвардиола считает достижением, что "Сити" вообще участвует в чемпионской гонке

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что участие его команды в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона — достижение само по себе.

В последние годы чемпионы Премьер-Лиги взяли привычку проваливать следующий сезон после завоевания титула. Последней командой, которой удавалось оформить два чемпионства подряд, был "Манчестер Юнайтед" (2008 и 2009).



Однако "Сити", выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне, более чем достойно проводит эту кампанию и все еще имеет прекрасные шансы защитить чемпионское звание. Как бы все ни завершилось, Гвардиола гордится своей командой.



"Мне известно, что в последние пять-шесть лет происходило с чемпионами на следующий год после завоевания ими титула. Я знаю, какие позиции они занимали".



"Многие из них даже не участвовали в гонке на следующий год. Они даже не имели шансов снова выиграть Премьер-Лигу. У нас эти шансы есть. И это радует меня больше всего в этом сезоне".



"Люди могут сказать: "Ты недооценил "Ньюкасл". Но никакой недооценки быть не может, когда ты в финале Кубка Лиги и участвуешь во всех соревнованиях".



"Челси", "Лестер" три сезона назад и другие не имели шансов защитить титул. Мы имеем. И это достижение, этим я доволен больше всего".



"Конечно, мы хотим сражаться до самого конца, чтобы снова стать чемпионами. Я практически уверен, что мы будем это делать, если выиграем в воскресенье", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.