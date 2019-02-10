Де Хеа требует от "Юнайтед" 350 тысяч фунтов в неделю
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказывается идти на уступки и готов заключить новый контракт только с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
"Красные дьяволы" уже многие месяцы ведут переговоры со своим первым номером о новой сделке, а в ноябре даже были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020 — чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно.
28-летний испанец совершенно не против связать свое будущее с "Юнайтед", но хочет сделать это на определенных условиях. Сейчас Давид вступает в свои пиковые годы и жаждет, чтобы новым контрактом клуб подтвердил его статус одного из лучших голкиперов мира.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Де Хеа продолжает требовать от "дьяволов" оклад в 350 тыс. фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" получает только нападающий Алексис Санчес.
Боссы "Юнайтед" считают требования Де Хеа завышенными, но все равно надеются, что до старте следующего сезона компромисс будет найден. Важнее всего, что Давид, сейчас зарабатывающий 200 тыс. фунтов в неделю, счастлив в Манчестере и более не помышляет о возвращении на родину, как было в предыдущие годы.
10.02.2019 10:00
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Последние комментарии:
Совершенно справедливо требует,так как является лучшим на своей позиции(всякие Куртуа и Алиссоны и рядом не стоят),а его игра часто является решающим залогом победы.Так что мне немного непонятна реакция местного быдла на счёт ехидства по поводу его зарплаты
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если кто и достоит получать 350к, так это он
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De hea: это моя корова и я сам буду её доить...
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Топ кипер. Заслуженно.
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не один из лучших, а лучший вратарь мира, сколько очков единолично добыл не счесть, а вот корявый чилиец на шармака бабло рубит, кто кто а воротчик более чем заслужил контракт на своих условиях, удачи
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Пздц, дегей видимо забыл что он дырка распиаренная. Решил подоить помойку.
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Легенда!!!!
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после Санчеса аукнулось.
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Наемник.
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С одной стороны, заслуживает, с другой - это много для вратаря. Но опять же, сами виноваты, если Санчес не за хуй собачий получает 500+, то и остальным хочется.
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даже мало, учитывая его вклад в игру маню. этих надо доить по полной
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Да легко, и чилиец и Лукаку должны половину своей зп этому топарю ещё отстёгивать
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Вот это уже по-скумовски. Уважуха дегею.
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и правильно делает
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