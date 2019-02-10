Де Хеа требует от "Юнайтед" 350 тысяч фунтов в неделю

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказывается идти на уступки и готов заключить новый контракт только с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

"Красные дьяволы" уже многие месяцы ведут переговоры со своим первым номером о новой сделке, а в ноябре даже были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020 — чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно.



28-летний испанец совершенно не против связать свое будущее с "Юнайтед", но хочет сделать это на определенных условиях. Сейчас Давид вступает в свои пиковые годы и жаждет, чтобы новым контрактом клуб подтвердил его статус одного из лучших голкиперов мира.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Де Хеа продолжает требовать от "дьяволов" оклад в 350 тыс. фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" получает только нападающий Алексис Санчес.



Боссы "Юнайтед" считают требования Де Хеа завышенными, но все равно надеются, что до старте следующего сезона компромисс будет найден. Важнее всего, что Давид, сейчас зарабатывающий 200 тыс. фунтов в неделю, счастлив в Манчестере и более не помышляет о возвращении на родину, как было в предыдущие годы.