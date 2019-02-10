Де Хеа требует от "Юнайтед" 350 тысяч фунтов в неделю

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказывается идти на уступки и готов заключить новый контракт только с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

"Красные дьяволы" уже многие месяцы ведут переговоры со своим первым номером о новой сделке, а в ноябре даже были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020 — чтобы избавить себя от спекуляций в зимнее трансферное окно.

28-летний испанец совершенно не против связать свое будущее с "Юнайтед", но хочет сделать это на определенных условиях. Сейчас Давид вступает в свои пиковые годы и жаждет, чтобы новым контрактом клуб подтвердил его статус одного из лучших голкиперов мира.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Де Хеа продолжает требовать от "дьяволов" оклад в 350 тыс. фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" получает только нападающий Алексис Санчес.

Боссы "Юнайтед" считают требования Де Хеа завышенными, но все равно надеются, что до старте следующего сезона компромисс будет найден. Важнее всего, что Давид, сейчас зарабатывающий 200 тыс. фунтов в неделю, счастлив в Манчестере и более не помышляет о возвращении на родину, как было в предыдущие годы.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. osetin-15reg 10.02.2019 11:44 # osetin-15reg
    Совершенно справедливо требует,так как является лучшим на своей позиции(всякие Куртуа и Алиссоны и рядом не стоят),а его игра часто является решающим залогом победы.Так что мне немного непонятна реакция местного быдла на счёт ехидства по поводу его зарплаты

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  2. tvinkovod 10.02.2019 11:43 # tvinkovod
    если кто и достоит получать 350к, так это он

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  3. shmanisa 10.02.2019 11:32 # shmanisa
    De hea: это моя корова и я сам буду её доить...

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  4. kagawa 10.02.2019 11:26 # kagawa
    Топ кипер. Заслуженно.

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  5. osivori 10.02.2019 11:24 # osivori
    не один из лучших, а лучший вратарь мира, сколько очков единолично добыл не счесть, а вот корявый чилиец на шармака бабло рубит, кто кто а воротчик более чем заслужил контракт на своих условиях, удачи

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  6. chelsea88 10.02.2019 10:51 # chelsea88
    Пздц, дегей видимо забыл что он дырка распиаренная. Решил подоить помойку.

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  7. chebrec 10.02.2019 10:40 # chebrec
    Легенда!!!!

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  8. alexomck 10.02.2019 10:38 # alexomck
    после Санчеса аукнулось.

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  9. akadam 10.02.2019 10:37 # akadam
    Наемник.

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  10. dragonishka 10.02.2019 10:19 # dragonishka
    С одной стороны, заслуживает, с другой - это много для вратаря. Но опять же, сами виноваты, если Санчес не за хуй собачий получает 500+, то и остальным хочется.

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  11. liverfun 10.02.2019 10:11 # liverfun
    даже мало, учитывая его вклад в игру маню. этих надо доить по полной

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  12. keane16 10.02.2019 10:11 # keane16
    Да легко, и чилиец и Лукаку должны половину своей зп этому топарю ещё отстёгивать

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  13. electric 10.02.2019 10:04 # electric
    Вот это уже по-скумовски. Уважуха дегею.

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  14. stamford-bridge 10.02.2019 10:03 # stamford-bridge
    и правильно делает

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