"Эвертон" может пригласить Бьелсу на место Марку Силвы

Марсело Бьелса "Эвертон" рассматривает Марсело Бьелсу из "Лидса" в качестве возможной замены для своего главного тренера Марку Силвы.

Мерсисайдский клуб возлагал большие надежды на Силву, когда приглашал португальского специалиста прошлым летом. Тогда же "ириски" потратили почти 90 миллионов фунтов на трансферы, подписав в том числе Йерри Мину и Ришарлисона.

Однако в данный момент "Эвертон" занимает только девятую позицию в Премьер-Лиге, а минимальное поражение накануне от "Уотфорда", бывшего клуба Марку, стало для "ирисок" пятым в шести последних матчах с учетом всех соревнований.

Этот же период включает в себя разочаровывающее поражение от "Миллуолла", ведущего борьбу за выживание в Чемпионшипе, в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, недовольство Силвой зреет не только среди болельщиков "Эвертона", но и в в руководстве клуба. Боссы "ирисок" начали задумываться, кем бы они могли заменить Марку.

По информации издания, внимание клуба с "Гудисон Парк" привлек 63-летний Бьелса, который лишь прошлым летом прибыл в английский футбол. Марсело произвел большое впечатление своей работой, и в данный момент его "Лидс" лидирует в Чемпионшипе.


Метки Бьелса, Лидс, Силва, слухи, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 10.02.2019 11:26 # osivori
    а бьелса в самом деле крут, топ тренер без сомнния, но со странностьями

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  2. ray-black 10.02.2019 11:02 # ray-black
    Да, что то Силва посыпался. После Мойеса все пошло через жопу.

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  3. alexomck 10.02.2019 10:40 # alexomck
    Эвертон там где и должен, дать топарю ещё один сезон.

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  4. sausage 10.02.2019 10:23 # sausage
    Боссы "ирисок" начали задумываться... Вот ключевые слова. Пора бы уже. Сильве место в ДЮСШ где-нибудь в Тамбове. Сменить на него даже Эллардайза было глупым решеним, не говоря уж о топчике Кумане.

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  5. chebrec 10.02.2019 09:08 # chebrec
    А смысл

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