"Эвертон" может пригласить Бьелсу на место Марку Силвы

"Эвертон" рассматривает Марсело Бьелсу из "Лидса" в качестве возможной замены для своего главного тренера Марку Силвы.

Мерсисайдский клуб возлагал большие надежды на Силву, когда приглашал португальского специалиста прошлым летом. Тогда же "ириски" потратили почти 90 миллионов фунтов на трансферы, подписав в том числе Йерри Мину и Ришарлисона.



Однако в данный момент "Эвертон" занимает только девятую позицию в Премьер-Лиге, а минимальное поражение накануне от "Уотфорда", бывшего клуба Марку, стало для "ирисок" пятым в шести последних матчах с учетом всех соревнований.



Этот же период включает в себя разочаровывающее поражение от "Миллуолла", ведущего борьбу за выживание в Чемпионшипе, в рамках 4-го раунда Кубка Англии.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, недовольство Силвой зреет не только среди болельщиков "Эвертона", но и в в руководстве клуба. Боссы "ирисок" начали задумываться, кем бы они могли заменить Марку.



По информации издания, внимание клуба с "Гудисон Парк" привлек 63-летний Бьелса, который лишь прошлым летом прибыл в английский футбол. Марсело произвел большое впечатление своей работой, и в данный момент его "Лидс" лидирует в Чемпионшипе.