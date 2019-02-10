Сарри: "Противостояние Жоржиньо и Фернандиньо определит исход матча"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что судьба матча его команды против "Манчестер Сити" определится дуэлью в центре полузащиты.

8 декабря "синим" удалось прервать 21-матчевую беспроигрышную серию "горожан", одолев действующего чемпиона Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.



В воскресенье "Челси" совершит ответный визит к "Сити", и обеим командам нужны три очка, ведь конкуренты тех и других накануне свои матчи выиграли.



По мнению Сарри, успех его команды в этом матче зависит от того, сможет ли его любимчик и определяющий для "Челси" игрок Жоржиньо затмить Фернандиньо в центре поля.



"Будет очень сложно контролировать игру в этом матче. Этот матч больше сводится к противостоянию в полузащите, чем к противостоянию нападающих".



"Мы сможем играть в свою игру, если остановим Фернандиньо, а они смогут играть в свою, если остановят Жоржиньо".



"У нас есть варианты. Может быть, у них вариантов больше, потому что они работают над этим три сезона. Однако в Неаполе для меня не было проблемой, когда кто-то персонально играл против Жоржиньо. Надеюсь, здесь я тоже буду с этим разбираться", — цитирует Сарри Sky Sports.