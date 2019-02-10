Сарри: "Противостояние Жоржиньо и Фернандиньо определит исход матча"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что судьба матча его команды против "Манчестер Сити" определится дуэлью в центре полузащиты.

8 декабря "синим" удалось прервать 21-матчевую беспроигрышную серию "горожан", одолев действующего чемпиона Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0.

В воскресенье "Челси" совершит ответный визит к "Сити", и обеим командам нужны три очка, ведь конкуренты тех и других накануне свои матчи выиграли.

По мнению Сарри, успех его команды в этом матче зависит от того, сможет ли его любимчик и определяющий для "Челси" игрок Жоржиньо затмить Фернандиньо в центре поля.

"Будет очень сложно контролировать игру в этом матче. Этот матч больше сводится к противостоянию в полузащите, чем к противостоянию нападающих".

"Мы сможем играть в свою игру, если остановим Фернандиньо, а они смогут играть в свою, если остановят Жоржиньо".

"У нас есть варианты. Может быть, у них вариантов больше, потому что они работают над этим три сезона. Однако в Неаполе для меня не было проблемой, когда кто-то персонально играл против Жоржиньо. Надеюсь, здесь я тоже буду с этим разбираться", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. sayanara 10.02.2019 08:38 # sayanara
    Фернандиньо чмо еще то

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  2. blayzer 10.02.2019 08:34 # blayzer
    Просто надо победить и не проиграть.

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  3. chebrec 10.02.2019 08:06 # chebrec
    А Канте с Азаром что не в счёт?!!?!?

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  4. edvinman-utd 10.02.2019 08:06 # edvinman-utd
    Было бы противостояние Канте и Фернандиньо, то тогда Нголо схавал бы))•

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  5. keane16 10.02.2019 08:06 # keane16
    Если остановят жоржинё?)) Да выпусти сейчас даже скота Паркера или каттермола, что один, что тем более второй просто сожрут эту карлицу и попросят добавки. Если остановят, ска) дайте ему уже покурить нормально, а то совсем мозг протух

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