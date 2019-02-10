26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 10 февраля двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 16:30 Онлайн-трансляция



Преодолевая все обстоятельства, "Тоттенхэм" продолжает идти по пятам за "Манчестер Сити" и "Лверпулем". "Шпоры" демонстрируют удивительную и очень ценную способность выгрызать нужный результат, одержав три победы подряд благодаря поздним голам. "Лестер" переживает очередной спад, набрав только одно очко в четырех последних поединках, но в этом сезоне уже не раз доказывал, что умеет создавать проблемы фаворитам. В четырех последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги был забит 21 гол.



Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер подхватил вирусное заболевание, а у Бена Дэвиса травма паха. Деле Алли и Харри Кейн приступили к легким тренировкам.



"Лестер" готов устроить дебют для своего январского новичка Юри Тилеманса. Марк Олбрайтон уже не сыграет в этом сезоне из-за операции на задней поверхности бедра. Даниэль Амарти все еще восстанавливается после перелома ноги.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:00 Онлайн-трансляция



Своей убедительной победой над "Борнмутом" накануне "Ливерпуль" подвергнул "Манчестер Сити" определенному давлению и вновь заставил своего главного конкурента догонять. Этот матч станет репетицией финала Кубка Лиги — всего лишь через две недели команды сойдутся еще раз на "Уэмбли", и у наставника "Челси" Маурицо Сарри будет возможность выиграть свой первый трофей в тренерской карьере. Как и соперник, "синие" тоже испытывают серьезное давление — накануне "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" добились побед, поэтому теперь "Челси" обязан на это реагировать. Это будет третья встреча этих команд в сезоне — в августе "горожане" выиграли 2:0 в матче за Суперкубок Англии, а в декабре с таким же счетом уступили на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге.



На возвращение в старт "Сити" претендуют Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг, получившие передышку в среду против "Эвертона". Клаудио Браво, Венсан Компани и Бенжамен Менди травмированы.



Защитник "Челси" Антонио Рюдигер надеется залечить колено в срок. Гари Кэхилл и Каллум Хадсон-Обои под вопросом из-за небольших проблем со здоровьем.