26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Эден Азар и Бернарду Силва В воскресенье 10 февраля двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 16:30 Онлайн-трансляция

Преодолевая все обстоятельства, "Тоттенхэм" продолжает идти по пятам за "Манчестер Сити" и "Лверпулем". "Шпоры" демонстрируют удивительную и очень ценную способность выгрызать нужный результат, одержав три победы подряд благодаря поздним голам. "Лестер" переживает очередной спад, набрав только одно очко в четырех последних поединках, но в этом сезоне уже не раз доказывал, что умеет создавать проблемы фаворитам. В четырех последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги был забит 21 гол.

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер подхватил вирусное заболевание, а у Бена Дэвиса травма паха. Деле Алли и Харри Кейн приступили к легким тренировкам.

"Лестер" готов устроить дебют для своего январского новичка Юри Тилеманса. Марк Олбрайтон уже не сыграет в этом сезоне из-за операции на задней поверхности бедра. Даниэль Амарти все еще восстанавливается после перелома ноги.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 19:00 Онлайн-трансляция

Своей убедительной победой над "Борнмутом" накануне "Ливерпуль" подвергнул "Манчестер Сити" определенному давлению и вновь заставил своего главного конкурента догонять. Этот матч станет репетицией финала Кубка Лиги — всего лишь через две недели команды сойдутся еще раз на "Уэмбли", и у наставника "Челси" Маурицо Сарри будет возможность выиграть свой первый трофей в тренерской карьере. Как и соперник, "синие" тоже испытывают серьезное давление — накануне "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" добились побед, поэтому теперь "Челси" обязан на это реагировать. Это будет третья встреча этих команд в сезоне — в августе "горожане" выиграли 2:0 в матче за Суперкубок Англии, а в декабре с таким же счетом уступили на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге.

На возвращение в старт "Сити" претендуют Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг, получившие передышку в среду против "Эвертона". Клаудио Браво, Венсан Компани и Бенжамен Менди травмированы.

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер надеется залечить колено в срок. Гари Кэхилл и Каллум Хадсон-Обои под вопросом из-за небольших проблем со здоровьем.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 07:45

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Последние комментарии:




  1. blayzer 10.02.2019 08:28 # blayzer
    Посмотрим как против Сити сыграют. Азар и Ига должны потвердить свой класс.

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  2. billy-bones 10.02.2019 08:16 # billy-bones
    Те временем ттх -5 по потеряным от первого

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  3. melwood-lfc 10.02.2019 08:15 # melwood-lfc
    Уиттакер собрал бабок для Уайта и по договору с ним слился перед боем))
    Классика)

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 10.02.2019 08:04 # pistolero-lfc
    Скаузеры топящие за шолси - крайне жалкое зрелище. Совсем скатились помоечные. Полная деградация.

    (ответить)

  5. alcoholnarco 10.02.2019 08:02 # alcoholnarco
    Скумы топящие за шити - крайне жалкое зрелище. Совсем скатились помоечные. Полная деградация.

    (ответить)

  6. januzaj00 10.02.2019 07:51 # januzaj00
    Вперёд братья наши меньшие!

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  7. chebrec 10.02.2019 07:49 # chebrec
    KTBFFH синие братья!!!

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  8. firmino9 10.02.2019 07:48 # firmino9
    Давайте пенсы! Верим!

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  9. chebrec 10.02.2019 07:47 # chebrec
    Камон Челси!!!

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