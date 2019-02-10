Алиссон: "Одна ошибка может стать фатальной"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон предупредил своих партнеров по команде, что еще одна осечка может стать фатальной для их шансов завоевать титул Премьер-Лиги.

Накануне "красные" реабилитировались за два ничейных результата подряд, разгромив дома "Борнмут" со счетом 3:0. "Ливерпуль" по-прежнему владеет инициативой в чемпионской гонке, и Алиссон хочет, чтобы все так и оставалось.

"В такого рода момент очень важно сохранять спокойствие. А также концентрацию, понимая, что одна ошибка может стать фатальной".

"Поражение может предопределить весь сезон. Для нас важен каждый матч. Все может быстро поменяться, особенно в Премьер-Лиге, где футбол столь высокого уровня".

"Каждая команда, даже из низов таблицы, может создать проблемы фаворитам у себя дома. Например, "Борнмут" обыграл "Челси" со счетом 4:0. Каждый обладает мастерством, поэтому никогда нельзя выключаться из игры", — сообщил Алиссон ESPN Brasil.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 07:20

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