Гвардиола может сделать из Фернандиньо защитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что может перевести опорного полузащитника Фернандиньо в оборону, чтобы продлить карьеру ветерана.

Как известно, "горожане" уже более года пытаются подыскать игрока на роль преемника Фернандиньо, но пока все их усилия тщетны. Меж тем, в конце этого сезона бразильцу исполнится уже 34.



В прошлый уикенд, когда "Сити" убедительно победил "Арсенал" со счетом 2:1, по ходу матча Фернандиньо опустился в линию обороны, и Гвардиола не исключает, что в будущем будет использовать этот прием все чаще.



"Думаю, он способен играть на этой позиции. Он быстр, силен в воздухе, хорош в преследовании игрока с мячом, у него хорошее видение поля, и он превосходно переходит из обороны в атаку и наоборот".



"Он достаточно умен и понимает, когда нужно идти вперед, а когда нужно идти назад. Он понимает все. Конечно, ему нужно больше практиковаться. Думаю, он может играть защитника, но пока его основная позиция — полузащитник", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.