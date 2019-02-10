Эдди Хау: "Мане забил из офсайда"

Садио Мане Рулевой "Борнмута" Эдди Хау считает, что система VAR помогла бы отменить гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ворота его команды.

Гол Мане на 24-й минуте так и остался решающем в матче, победа 3:0 в котором помогла "красным" реабилитироваться за два ничейных результата подряд и вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Однако Хау убежден, что 26-летний сенегалец забил из офсайда. По мнению Эдди, этот гол надломил "вишенок" и перечеркнул их план на игру.

"Этот первый гол случился в важный момент матча, потому что мы начали их раздражать, не давая свободного пространства. Наша тактика хорошо работала в начальный период матча, мы уверенно держались, но гол с полуметрового офсайда стал поворотным моментом матча".

"Лично я не видел этого сам, но мой тренерский штаб сказал мне, что там был офсайд. В таких ситуациях VAR будет помогать нам и будет помогать каждому. Там было сложно разобраться, но зафиксировать офсайд было бы правильным решением".

"Во втором голе виноваты мы сами, но мы чувствуем, что хорошо сыграли и в целом не позволили им играть в свою игру. Игроки продолжали сражаться и не опускали руки", — цитирует Хау Sky Sports.

Гол Садио Мане из предполагаемого офсайда


Метки VAR, Борнмут, Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига, Хау

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 10.02.2019 01:08 # liverpo0ol
    отмените первый гол пускай будет 2-0

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  2. el-rif 10.02.2019 01:04 # el-rif
    При определении положения «вне игры», слова «ближе к линии ворот соперника» означают, что любая часть его головы, туловища или ног находится ближе к линии ворот соперника, чем и мяч, и предпоследний соперник. Руки не подпадают под данное определение.

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  3. skychnie-oboi 10.02.2019 01:00 # skychnie-oboi
    Да там оффсайд микронный - в динамике это было 1000% на одной линии.
    Не тот это оффсайд чтоб пальцы гнуть ой не тот.

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  4. chebrec 10.02.2019 00:54 # chebrec
    Да неужели??????!!!!!!

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  5. lfcynwa 10.02.2019 00:52 # lfcynwa
    типичный ливерпуль

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  6. jack-willsher 10.02.2019 00:45 # jack-willsher
    не было оффсайда. тупой альбинос

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  7. monsieurgood 10.02.2019 00:40 # monsieurgood
    это из матча в матч повторяется, никто уже и не скрывает, что скузи тянут изо всех сил; эдди, ты в апл, успокойся

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  8. zen-2010 10.02.2019 00:36 # zen-2010
    И где тут офсайд?..

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  9. danny949494 10.02.2019 00:08 # danny949494
    Подозрительно много спорные моменты решают в пользу колбасы. Карма настигнет их по любому.

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  10. vertigo-92 10.02.2019 00:08 # vertigo-92
    налетайте, хуйлуши фапловские, вам покушать принесли)

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  11. tra-hall 10.02.2019 00:07 # tra-hall
    Типичный ливапул, Эдди.

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