Эдди Хау: "Мане забил из офсайда"

Рулевой "Борнмута" Эдди Хау считает, что система VAR помогла бы отменить гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ворота его команды.

Гол Мане на 24-й минуте так и остался решающем в матче, победа 3:0 в котором помогла "красным" реабилитироваться за два ничейных результата подряд и вернуться на вершину Премьер-Лиги.



Однако Хау убежден, что 26-летний сенегалец забил из офсайда. По мнению Эдди, этот гол надломил "вишенок" и перечеркнул их план на игру.



"Этот первый гол случился в важный момент матча, потому что мы начали их раздражать, не давая свободного пространства. Наша тактика хорошо работала в начальный период матча, мы уверенно держались, но гол с полуметрового офсайда стал поворотным моментом матча".



"Лично я не видел этого сам, но мой тренерский штаб сказал мне, что там был офсайд. В таких ситуациях VAR будет помогать нам и будет помогать каждому. Там было сложно разобраться, но зафиксировать офсайд было бы правильным решением".



"Во втором голе виноваты мы сами, но мы чувствуем, что хорошо сыграли и в целом не позволили им играть в свою игру. Игроки продолжали сражаться и не опускали руки", — цитирует Хау Sky Sports.



