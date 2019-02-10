Эдди Хау: "Мане забил из офсайда"
Рулевой "Борнмута" Эдди Хау считает, что система VAR помогла бы отменить гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ворота его команды.
Гол Мане на 24-й минуте так и остался решающем в матче, победа 3:0 в котором помогла "красным" реабилитироваться за два ничейных результата подряд и вернуться на вершину Премьер-Лиги.
Однако Хау убежден, что 26-летний сенегалец забил из офсайда. По мнению Эдди, этот гол надломил "вишенок" и перечеркнул их план на игру.
"Этот первый гол случился в важный момент матча, потому что мы начали их раздражать, не давая свободного пространства. Наша тактика хорошо работала в начальный период матча, мы уверенно держались, но гол с полуметрового офсайда стал поворотным моментом матча".
"Лично я не видел этого сам, но мой тренерский штаб сказал мне, что там был офсайд. В таких ситуациях VAR будет помогать нам и будет помогать каждому. Там было сложно разобраться, но зафиксировать офсайд было бы правильным решением".
"Во втором голе виноваты мы сами, но мы чувствуем, что хорошо сыграли и в целом не позволили им играть в свою игру. Игроки продолжали сражаться и не опускали руки", — цитирует Хау Sky Sports.
10.02.2019 00:05
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Последние комментарии:
отмените первый гол пускай будет 2-0
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При определении положения «вне игры», слова «ближе к линии ворот соперника» означают, что любая часть его головы, туловища или ног находится ближе к линии ворот соперника, чем и мяч, и предпоследний соперник. Руки не подпадают под данное определение.
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Да там оффсайд микронный - в динамике это было 1000% на одной линии.
Не тот это оффсайд чтоб пальцы гнуть ой не тот.
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Да неужели??????!!!!!!
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типичный ливерпуль
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не было оффсайда. тупой альбинос
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это из матча в матч повторяется, никто уже и не скрывает, что скузи тянут изо всех сил; эдди, ты в апл, успокойся
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И где тут офсайд?..
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Подозрительно много спорные моменты решают в пользу колбасы. Карма настигнет их по любому.
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налетайте, хуйлуши фапловские, вам покушать принесли)
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Типичный ливапул, Эдди.
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