Эмери: "Арсенал" стал на шаг ближе к четвертому месту"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что оптимистично оценивает шансы своей команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Обыграв в субботу "Хаддерсфилд" (1:2), последнюю команду дивизиона, "канониры" не смогли подняться со своего шестого места, потому что ранее днем "Манчестер Юнайтед" разгромил "Фулхэм" (0:3) и впервые в сезоне поднялся в первую четверку.



До выезда к "терьерам" Эмери говорил, что видит "Арсенал" аутсайдером борьбы за четвертое место, однако Эмери не считает эту задачу невыполнимой.



"Это была очень важная победа, потому что она приблизила нас к нашей цели — топ-4. После 26 матчей между нами и "Манчестер Юнайтед" только одно очко".



"Если вы спросите, будет ли сложно финишировать в топ-4, то я отвечу утвердительно. Да, сложно. Но возможно. После 26 матчей мы на правильном пути, у нас огромная мотивация, и мы стали на шаг ближе к цели".



"Я очень рад. Мы хорошо потрудились. Каждый игрок работал и помогал всем своим партнерам. Сегодня я очень горжусь проделанной работой", — цитирует Эмери Evening Standard.