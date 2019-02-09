Эмери: "Арсенал" стал на шаг ближе к четвертому месту"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что оптимистично оценивает шансы своей команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Обыграв в субботу "Хаддерсфилд" (1:2), последнюю команду дивизиона, "канониры" не смогли подняться со своего шестого места, потому что ранее днем "Манчестер Юнайтед" разгромил "Фулхэм" (0:3) и впервые в сезоне поднялся в первую четверку.

До выезда к "терьерам" Эмери говорил, что видит "Арсенал" аутсайдером борьбы за четвертое место, однако Эмери не считает эту задачу невыполнимой.

"Это была очень важная победа, потому что она приблизила нас к нашей цели — топ-4. После 26 матчей между нами и "Манчестер Юнайтед" только одно очко".

"Если вы спросите, будет ли сложно финишировать в топ-4, то я отвечу утвердительно. Да, сложно. Но возможно. После 26 матчей мы на правильном пути, у нас огромная мотивация, и мы стали на шаг ближе к цели".

"Я очень рад. Мы хорошо потрудились. Каждый игрок работал и помогал всем своим партнерам. Сегодня я очень горжусь проделанной работой", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Хаддерсфилд, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 23:00

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  1. hammersmith 09.02.2019 23:45 # hammersmith
    при армене венгере такого позора не было

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  2. tot35 09.02.2019 23:43 # tot35
    Осталось сотон разнести.

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  3. chebrec 09.02.2019 23:23 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  4. mancunia-planet 09.02.2019 23:19 # mancunia-planet
    Очень близко, но далеко

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