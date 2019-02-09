Клопп доволен реакцией "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен реакцией, которую его команда продемонстрировала в победном матче против "Борнмута".

К домашней встрече с "вишенками" подопечные Клоппа подходили, как могло показаться, с дрожью в коленках, ведь два предыдущих матча они завершили вничью и вдобавок потеряли лидерство в Премьер-Лиге.



Однако в субботу в игре "Ливерпуля" никакой нервозности замечено не было. Победа 3:0 очень порадовала Юргена.



"Мы очень критичны к себе. Естественно, мы не были рады своей игрой в двух последних матчах, даже если на то были причины".



"Мы не можем слишком говорить об этом на публику, потому что иначе складывается впечатление, словно мы ищем оправдания. Нет, мы этого не делаем".



"Мы должны здраво анализировать свою игру, и мы с парнями поговорили о нужных вещах. Мы сделали это, мы осознали свою ситуацию и осознали, что наша игра в двух последних матчах нас не устраивает".



"Ты все равно можешь выиграть благодаря стечению обстоятельств, но мы не хотим делать это "каким-нибудь образом". Мы хотим играть в убедительный футбол, приносящий результаты".



"Сегодня была именно та реакция, которую мы хотели видеть. Парни сделали это выдающимся образом, поэтому я действительно счастлив", — цитирует Клоппа Evening Standard.